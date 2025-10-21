Obavijesti

News

Komentari 0
JASAN STAV

Hrvatska i Cipar žele Ukrajinu za pregovaračkim stolom u Budimpešti: 'Ništa bez njih!'

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska i Cipar žele Ukrajinu za pregovaračkim stolom u Budimpešti: 'Ništa bez njih!'
Predsjednik Republike Cipar Nikos Christodoulides i premijer Andrej Plenkovic daju izjave nakon sastanka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ukrajina bi trebala sudjelovati u potencijalnom američko-ruskom samitu u Budimpešti, složili su se u utorak u Zagrebu hrvatski premijer Andrej Plenković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulidis

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se u telefonskom pozivu prošlog četvrtka da će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske, no Trumpove nade da će se to ostvariti jenjavaju nakon što je pripremni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja ovog tjedna odgođen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.

"Ako (sastanka) bude, mi smo jasno rekli da su svi pokušaji koji mogu pridonijeti stvaranju mira ili prekida vatre itekako dobrodošli, no jednako tako Ukrajina treba imati svoje mjesto za stolom. Europska unija treba imati svoje mjesto za stolom", rekao je Plenković na tiskovnoj konferenciji s Hristodulidisom u Banskim dvorima.

Ponovio je da bilo kakvo mirovno rješenje treba poštovati temeljna načela međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta jer bi sve drugo značilo nagrađivanje agresora teritorijem i stvorilo opasan presedan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predsjednik Republike Cipar Nikos Christodoulides i premijer Andrej Plenkovic daju izjave nakon sastanka 03:14
Predsjednik Republike Cipar Nikos Christodoulides i premijer Andrej Plenkovic daju izjave nakon sastanka | Video: 24sata/pixsell
USKORO U BUDIMPEŠTI Grlić Radman: 'Na sastanku Trump-Putin trebaju sudjelovati Ukrajina i Europska unija...'
Grlić Radman: 'Na sastanku Trump-Putin trebaju sudjelovati Ukrajina i Europska unija...'

Hristodulidis je kazao da Cipar podržava svaku inicijativu koja će završiti invaziju i okupaciju Ukrajine, no da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij trebao biti prisutan u Budimpešti.

"Ne može se postići dogovor bez zemlje koja je pod okupacijom", poručio je ciparski predsjednik.

Zelenskij je u ponedjeljak rekao da je spreman doći na sastanak u Budimpešti bude li pozvan.

Međunarodne stabilizacijske snage

Također, Plenković je rekao da je sa svojim sugovornikom u utorak pozdravio Trumpov plan za Gazu od 20 točaka, koji je nazvao "polaznom osnovicom".

"Vrlo je važno da bude održiv, da ne dođe do nove eskalacije, a za to je potrebno na razini Vijeća sigurnosti (Ujedinjenih naroda) donijeti odluke, definirati mandat međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi imale mogućnost nadgledati primirje", poručio je hrvatski premijer.

Važno je da se nova situacija na Bliskom istoku iskoristi za sveobuhvatno mirovno rješenje, a to je rješenje dviju država, dodao je Plenković.

ZADOVOLJNI ODNOSOM Kremlj: Putin i Trump se sastaju u Budimpešti jer Orban ima dobre odnose s obojicom
Kremlj: Putin i Trump se sastaju u Budimpešti jer Orban ima dobre odnose s obojicom

Hristodulidis je naglasio da podržava mirovna nastojanja za Bliski istok i vjeruje da EU može imati presudnu ulogu u "konsolidaciji ovih nastojanja".

"Želimo suradnju s Bliskim istokom. To će biti jedan od prioriteta našeg predsjedanja", kazao je predsjednik Cipra, koji će od siječnja 2026. preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a.

Podrška za proširenje EU-a

Europska komisija predstavila je u četvrtak Pakt za Mediteran, strategiju za jačanje odnosa između Europske unije i njezinih južnih susjeda, a Hristodulidis ga je nazvao "pozitivnim događajem za cijelo Sredozemlje".

Plenković, koji je rekao da želi da Pakt bude osnovica za jačanje suradnje između sjeverne i južne obale Mediterana, kazao je i da dvije zemlje žele ubrzati proces proširenja Europske unije, a osobito što se tiče zemalja jugoistočne Europe.

Ciparsko predsjedanje Vijećem EU-a je veoma bitno za taj proces u budućnosti, istaknuo je Plenković.

PODIJELJENI OTOK Ciparski Turci glasaju za čelnika, mirovni pregovori i dalje čekaju
Ciparski Turci glasaju za čelnika, mirovni pregovori i dalje čekaju

Hristodulidis je rekao da Cipar čvrsto podupire jačanje suradnje na zapadnom Balkanu "uz pridržavanje postavljenih kriterija" te strateško ulaganje u mir, stabilnosti i prosperitet.

Plenković je odnose Hrvatske i Cipra opisao kao vrlo dobre i prijateljske te dodao da su razgovarali i o unapređenju trgovinske razmjene, natuknuvši da se u tom smislu pripremaju poslovni projekti suradnje u kojima će sudjelovati hrvatske tvrtke Končar i Ericsson Nikola Tesla.

Ciparski predsjednik je rekao da je razvoj suradnje izgledan, a naročito u pogledu obrane te da u tom segmentu "želimo uspostaviti okvir za dobru i plodonosnu suradnju".

Cipar je predsjednička republika, a Hristodulidis je ujedno i predsjednik vlade.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka
ZATVORENA PIPA

EU zabranila ruski plin. Javile se Mađarska i Srbija: U teškoj smo situaciji. Ne znaju što ih čeka

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović istaknula je da Bugarska, sukladno toj odluci, neće dopustiti protok ruskog plina kroz plinovod Balkanski tok, što će pogoditi i Srbiju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025