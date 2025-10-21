Hrvatska i Cipar žele Ukrajinu za pregovaračkim stolom u Budimpešti: 'Ništa bez njih!'

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin dogovorili su se u telefonskom pozivu prošlog četvrtka da će se uskoro sastati u glavnom gradu Mađarske, no Trumpove nade da će se to ostvariti jenjavaju nakon što je pripremni sastanak ministara vanjskih poslova dviju zemalja ovog tjedna odgođen, izvijestio je CNN u ponedjeljak.

"Ako (sastanka) bude, mi smo jasno rekli da su svi pokušaji koji mogu pridonijeti stvaranju mira ili prekida vatre itekako dobrodošli, no jednako tako Ukrajina treba imati svoje mjesto za stolom. Europska unija treba imati svoje mjesto za stolom", rekao je Plenković na tiskovnoj konferenciji s Hristodulidisom u Banskim dvorima.

Ponovio je da bilo kakvo mirovno rješenje treba poštovati temeljna načela međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta jer bi sve drugo značilo nagrađivanje agresora teritorijem i stvorilo opasan presedan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:14 Predsjednik Republike Cipar Nikos Christodoulides i premijer Andrej Plenkovic daju izjave nakon sastanka | Video: 24sata/pixsell

Hristodulidis je kazao da Cipar podržava svaku inicijativu koja će završiti invaziju i okupaciju Ukrajine, no da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij trebao biti prisutan u Budimpešti.

"Ne može se postići dogovor bez zemlje koja je pod okupacijom", poručio je ciparski predsjednik.

Zelenskij je u ponedjeljak rekao da je spreman doći na sastanak u Budimpešti bude li pozvan.

Međunarodne stabilizacijske snage

Također, Plenković je rekao da je sa svojim sugovornikom u utorak pozdravio Trumpov plan za Gazu od 20 točaka, koji je nazvao "polaznom osnovicom".

"Vrlo je važno da bude održiv, da ne dođe do nove eskalacije, a za to je potrebno na razini Vijeća sigurnosti (Ujedinjenih naroda) donijeti odluke, definirati mandat međunarodnih stabilizacijskih snaga koje bi imale mogućnost nadgledati primirje", poručio je hrvatski premijer.

Važno je da se nova situacija na Bliskom istoku iskoristi za sveobuhvatno mirovno rješenje, a to je rješenje dviju država, dodao je Plenković.

Hristodulidis je naglasio da podržava mirovna nastojanja za Bliski istok i vjeruje da EU može imati presudnu ulogu u "konsolidaciji ovih nastojanja".

"Želimo suradnju s Bliskim istokom. To će biti jedan od prioriteta našeg predsjedanja", kazao je predsjednik Cipra, koji će od siječnja 2026. preuzeti predsjedanje Vijećem EU-a.

Podrška za proširenje EU-a

Europska komisija predstavila je u četvrtak Pakt za Mediteran, strategiju za jačanje odnosa između Europske unije i njezinih južnih susjeda, a Hristodulidis ga je nazvao "pozitivnim događajem za cijelo Sredozemlje".

Plenković, koji je rekao da želi da Pakt bude osnovica za jačanje suradnje između sjeverne i južne obale Mediterana, kazao je i da dvije zemlje žele ubrzati proces proširenja Europske unije, a osobito što se tiče zemalja jugoistočne Europe.

Ciparsko predsjedanje Vijećem EU-a je veoma bitno za taj proces u budućnosti, istaknuo je Plenković.

Hristodulidis je rekao da Cipar čvrsto podupire jačanje suradnje na zapadnom Balkanu "uz pridržavanje postavljenih kriterija" te strateško ulaganje u mir, stabilnosti i prosperitet.

Plenković je odnose Hrvatske i Cipra opisao kao vrlo dobre i prijateljske te dodao da su razgovarali i o unapređenju trgovinske razmjene, natuknuvši da se u tom smislu pripremaju poslovni projekti suradnje u kojima će sudjelovati hrvatske tvrtke Končar i Ericsson Nikola Tesla.

Ciparski predsjednik je rekao da je razvoj suradnje izgledan, a naročito u pogledu obrane te da u tom segmentu "želimo uspostaviti okvir za dobru i plodonosnu suradnju".

Cipar je predsjednička republika, a Hristodulidis je ujedno i predsjednik vlade.