PODIJELJENI OTOK

Ciparski Turci glasaju za čelnika, mirovni pregovori i dalje čekaju

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TRAIMAK.BY

Birači na odcijepljenom sjevernom Cipru u nedjelju su izašli na predsjedničke izbore, smatrane testom koji bi trebao pokazati mogu li se oživjeti pregovori o ponovnom ujedinjenju podijeljenog otoka

Aktualni čelnik ciparskih Turaka Ersin Tatar, koji podržava rješenje o dvjema državama, suočen je s glavnim rivalom iz lijevog centra, Tufanom Erhumanom.

On se zalaže za obnovljene pregovore o federalnom sporazumu s ciparskim Grcima pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda.

Ciparski Grci odbacili su Tatarov stav o sporazumu o dvjema državama, dok su mirovni pregovori u zastoju od 2017. godine.

Kandidira se sedam kandidata, no ankete upućuju na to da će se odlučivati o Tataru i Erhumanu te da će se, ne bude li apsolutnog pobjednika, drugi krug izbora održati 26. listopada.

Cipar je podijeljen 1974. godine nakon turske invazije i kratkog udara koji su poduprli Grci, a uslijedio je poslije sporadičnih borbi nakon sloma vlade koja je dijelila vlast 1963. godine. Sjeverni Cipar priznaje samo Turska.

Birališta su otvorena u 5 sati ujutro, a zatvorit će se u 15 sati. Rezultati se očekuju kasno u nedjelju.

