Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u utorak je kritizirao izostanak javne rasprave i suradnje Vlade sa zainteresiranom i općom javnosti pri izradi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, poručivši da su Hrvatska i Grčka dobile najviše novca jer su najgore zemlje EU.

- Sredstva koja je Hrvatska dobila kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti nisu dobivena zbog dobrih veza Andreja Plenkovića s briselskom administracijom nego zbog porazne činjenice da parametri koji su gledani od 2015. do 2019. godine, a to su stope zaposlenosti i nezaposlenosti te pad BDP-a, pokazuju da je Hrvatska, uz Grčku, najgora zemlja EU. Hrvatska i Grčka su dobile najviše novca jer su najviše pogođene, a to je zato jer je riječ o ekonomijama previše ovisnima o turizmu - ocijenio je Hajdaš Dončić.

Preduvjet dobivanja ovih sredstava je i raspored reformi koje će se raditi, a navodni Vladin dokument od 700 stranica je kao Jeti jer ga nitko nije vidio, ustvrdio je na konferenciji za novinare u Saboru.

Vlada, kaže, ne sluša gospodarstvenike, ne sluša javnost nego samo zadovoljava formu, a novac će doći pa "u ovaj Plan copy-paste metodom stavljaju neke projekte koji se u Hrvatskoj vrte već pet do šest godina".

No, ima jedan 'catch' - Hrvatska je iskoristila svega 50 posto sredstava od onoga što je ugovorila i onda umjesto da se svi zajedno skoncentriramo na poboljšanje apsorpcijskih kapaciteta, činjenje sustava prohodnijim, na implementiranje zelene nabave u hrvatsko gospodarstvo, iz ovog dokumenta se iščitava fokus isključivo na građevinu i dio na IT industriju, ocijenio je.

Zašto nismo uložili u neku prerađivačku industriju, zapitao je, dodavši da toga u Vladinom dokumentu nema.

- U dokumentu vidimo samo samodopadnost i zadovoljenje briselske forme i taj će novac biti na raspolaganju hrvatskom gospodarstvu, samo je pitanje koliko posto tih sredstava smo mi spremni iskoristiti i gdje, kako, koji su ciljevi i vremenski rokovi ali i kako će te investicije utjecati na hrvatski proračun i BDP. Toga u dokumentu nema, a žalosti me da smo dokument dobili samo nekoliko dana prije rasprave jer ispadamo folklor i oni koji će zadovoljiti Plenkovićevu briselsku formu - smatra potpredsjednik SDP-a.

Dodaje i kako Sažetak koji su dobili "izgleda kao loš seminarski rad prosječnog studenta na prvoj godini ekonomije".

Covid dodatak: Gdje su nezaposleni i zaposleni s malim plaćama

Hajdaš Dončić je komentirao covid-dodatak za umirovljenike, rekavši da je s aspekta potrošnje jednokratno dobro dati ga najugroženijim skupinama poput umirovljenika, no, zapitao je gdje su nezaposleni i zaposleni s malim plaćama. Zašto samo umirovljenici jer ima jako puno ugroženih skupina u Hrvatskoj i zašto baš sada, a ne prije četiri ili pet mjeseci, zapitao je, dodavši da Plenković stalno kupuje nešto.

Za pozdrav 'za dom spremni' kazao je da je neprimjeren i da mu nije mjesto u javnom prostoru, istaknuvši da to pitanje nije riješila nijedna Vlada do sada te da je to možda lakše riješiti Vladi desnog centra. Poručio je da bi htio da se taj problem jednom zauvijek riješi i da se građani Hrvatske više opterećuju nečime što je daleka prošlost.