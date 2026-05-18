RADMAN U VIJETNAMU

Hrvatska i Vijetnam spremni jačati obrambenu suradnju

Piše HINA,
Hrvatska smatra Vijetnam važnim partnerom u ASEAN-u i jednim od ključnih partnera EU-a u jugoistočnoj Aziji - pri čemu Vijetnam predstavlja veliko, dinamično i brzorastuće tržište

Hrvatska i Vijetnam spremni su jačati suradnju u obrambenoj industriji, objavio je MVEP na X-u nakon sastanka šefa hrvatske diplomacije Gordana Grlića Radmana s premijerom Vijetnama u ponedjeljak u Hanoiju. 

"Hrvatska smatra Vijetnam važnim partnerom u ASEAN-u i jednim od ključnih partnera EU-a u jugoistočnoj Aziji - pri čemu Vijetnam predstavlja veliko, dinamično i brzorastuće tržište", objavio je MVEP na X-u nakon sastanka Grlića Radmana s vijetnamskim predsjednikom vlade Lê Minh Hưngom u glavnom gradu Hanoiju.

Vijetnam unutar ASEAN-a bilježi najviši rast, sa stopom od oko sedam posto godišnje tijekom posljednjih 25 godina. Otvaranje Vijetnama prema svijetu i snažno privlačenje investicija predstavlja veliku priliku za hrvatske kompanije.

Hrvatska će produbiti odnose s ASEAN-om i pristupiti Ugovoru o prijateljstvu i suradnji u jugoistočnoj Aziji, poznatom kao TAC, koji će biti potpisan u srpnju ove godine. 

Hrvatska i Vijetnam potvrdili su "spremnost za jačanje suradnje u obrambenoj industriji kao jednom od važnih područja budućeg partnerstva", kao i spremnost za "daljnje jačanje trgovine, ulaganja, prometnih veza i zajedničkih projekata, uz produbljivanje suradnje u kulturi, znanosti, turizmu i sportu", naglašava se u objavi MVEP-a. 

Šef hrvatske diplomacije boravi u prvom službenom diplomatskom posjetu hrvatskog dužnosnika Vijetnamu u povijesti kako bi na velikom i brzo rastućem tržištu od 102 milijuna stanovnika otvorio vrata hrvatskim tvrtkama.

Hrvatsko gospodarsko izaslanstvo u posjetu Vijetnamu čine hrvatske tvrtke Agencija ALAN, HS PRODUKT, DOK-ING, Shadow Nautics i Geolux.

U okviru službenog posjeta ministra vanjskih i europskih poslova Vijetnamu i na zahtjev hrvatskih kompanija održat će se sastanci u ministarstvima javne sigurnosti te obrane. 

Grlić Radman u utorak će se sastati s ministrom vanjskih poslova Le Hoai Trungom, ministrom javne sigurnosti Luong Tam Quangom i ministrom obrane Phanom Văn Giangom, a zajedno s hrvatskom delegacijom susrest će se s predstavnicima hrvatske tvrtke Infobip koja posluje u Vijetnamu.

Ministar će u utorak posjetiti i Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu vanjskih poslova Vijetnama i tom prigodom će biti potpisan Sporazum o suradnji između diplomatskih akademija.

