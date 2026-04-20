Trump o Iranu: 'Drugi svjetski rat trajao je 6, a Vijetnamski 19 godina. Neka me ne požuruju!'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Evelyn Hockstein

U svom drugom mandatu pravilno i razborito koristim našu vojsku kako bih riješio probleme koje su nam ostavili drugi, s mnogo manje razumijevanja ili sposobnosti, poručio je Trump

Američki predsjednik Donald Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social odbacio je napise medija o pritisku i ustvrdio da će problem s Iranom riješiti "ispravno", ispravljajući "nered" koji su, kako kaže, ostavili njegovi prethodnici. Optužio je demokrate da potkopavaju američku poziciju.

- Demokrati čine sve što mogu kako bi naštetili vrlo snažnoj poziciji u kojoj se nalazimo u odnosu na Iran. Iako je Prvi svjetski rat trajao 4 godine, 3 mjeseca i 14 dana, Drugi svjetski rat 6 godina i 1 dan, Korejski rat 3 godine, 1 mjesec i 2 dana, Vijetnamski rat 19 godina, 5 mjeseci i 29 dana, a Irak 8 godina, 8 mjeseci i 28 dana, oni vole govoriti da sam obećao poraziti Iran za 6 tjedana, a zapravo je, s vojnog stajališta, to bilo puno brže od toga, ali neću dopustiti da požuruju Sjedinjene Države u sklapanju sporazuma koji nije onoliko dobar koliko bi mogao biti.

KOMENTIRAO HAMASOV NAPAD Donald Trump: Izrael me nije nagovorio na rat s Iranom!
Čitam u lažnim vijestima da sam pod "pritiskom" da postignem sporazum. TO NIJE ISTINA! Nisam pod nikakvim pritiskom, iako će se sve dogoditi relativno brzo. Vrijeme nije moj neprijatelj, jedino što je važno jest da konačno, nakon 47 godina, riješimo NERED koji su drugi predsjednici dopustili jer nisu imali hrabrosti ni predviđanja učiniti ono što je trebalo u vezi s Iranom.

Foto: Donald Trump/Truth Social

U tome smo i to će biti učinjeno KAKO TREBA, i nećemo dopustiti slabim i jadnim demokratima, IZDAJNICI SVI, koji godinama govore o opasnostima Irana i da se nešto mora poduzeti, a sada, kada ja to činim, umanjuju postignuća naše vojske i Trumpove administracije.

NAJAVIO NOVE PREGOVORE Trump zaprijetio Iranu: 'Uništit ćemo im elektrane i mostove'
Ovo se provodi savršeno, u razmjerima poput Venezuele, samo kao veća i složenija operacija. Rezultat će biti isti. U svom prvom mandatu izgradio sam najjaču vojsku koju je naša zemlja ikada imala, uključujući i osnivanje Svemirskih snaga. U svom drugom mandatu pravilno i razborito koristim našu vojsku kako bih riješio probleme koje su nam ostavili drugi, s mnogo manje razumijevanja ili sposobnosti - napisao je Trump.

Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci ne idu na pregovore u Pakistan. Netanyahu se ispričao zbog uništenja Isusova kipa

Mir na Bliskom istoku visi o niti. Američka mornarica zaplijenila je iranski brod Touska koji je putovao iz Kine. Iran je najavio osvetu za upad američkih marinaca. Usprkos primirju, Izrael uništava sela na jugu Libanona
FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!
UF, KAKO SU GA OBNOVILI

FOTO Pa je li moguće? Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza na ovom trulom brodu!

Hrvatski ronilački savez je u problemima, svjetski prvaci neće na natjecanje. Bivši šef Čuljak je sam sebi i svom klubu odobrio 1,5 milijuna kuna za obnovu broda koji i sad propada: Želimo da Uskok dođe što prije
Ovo su nove cijene goriva
DOBRE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva

Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškoga tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva

