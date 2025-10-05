Hrvatska kapetanica Morana stigla u Berlin: "Prijatelji u zatvoru su nehumano tretirani"

Morana Miljanović, hrvatska kapetanica jedne od 50 brodica koje su nastojale dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze, sletjela je u subotu navečer u Berlin nakon što je izraelska vojska dio posade pritvorila, a dio deportirala.

"Dobro sam, upravo sam sletjela u Berlin", rekla je za Hinu.

Pravnica Miljanović bila je na brodu Shireen, nazvanom po hrabroj palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. Riječ je o jednome od dva brodu s kojeg je pružana pravna podrška brodovima flotile.

Izraelska vojska je prethodnih dana upadala na nenaoružane brodice tog humanitarnog konvoja, te ga spriječila da doplovi do opkoljenog Pojasa Gaze.

"Na moj brod nisu upali", rekla je Miljanović. Posljednja 24 sata su joj, kaže, najteža od kada je isplovila zbog saznanja da su njeni prijatelji "u zatvoru i nehumano tretirani".

"Znam da zvuči apsurdno, ali najviše bih htjela da sam s njima", izjavila je.

Miljanović kaže da je Izrael priznao da ih je napadao na putu.

"Izrael je priznao da su nas oni napadali dronovima dok smo bili u Tunisu. Podmornica ih je lansirala", rekla je.

U subotu su u europskim gradovima, poput Barcelone, Madrida, Londona, Rima i Dublina, stotine tisuća ljudi izašle na ulice prosvjedujući protiv uhićenja posade međunarodne flotile Global Sumud, poznate kao "Flotila slobode".

Inicijativa za slobodnu Palestinu najavila je prosvjed u Zagrebu u subotu 18. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića.

"Izrael je proveo čin terorizma prema državljanima drugih država. Riječ je o povredi suvereniteta država pod čijom zastavom brodovi plove", priopćila je ta platforma.

Ranije je navela da izraelska vojska nezakonito upada na brodove u međunarodnim vodama.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da niti jedan brod neće doći do Pojasa Gaze, a humanitarnu misiju koja je krenula iz luka Španjolske, Italije, Grčke i Tunisa nazvalo je "provokacijom".