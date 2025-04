Hrvatska liječnica koju Vučić protjeruje: 'Ne znam što ću, imam dijete, ostajem bez posla'

Imam sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu, kazala je za 24sata doktorica Arien Stojanović Ivković. Podsjetimo, Stojanović Ivković hrvatska je državljanka koja već 12 godina živi u Beogradu. Sada joj je Vlast naredila da napusti državu.

U Beogradu je završila Medicinski fakultet, zaposlila se i osnovala obitelj. Tijekom tog razdoblja nije imala problema s boravkom u Srbiji. U utorak ju je u policiju pozvao inspektor iz Uprave za strance, koji ju je uvjeravao da je s njezinim boravkom sve u redu. Međutim, po dolasku joj je uručeno rješenje kojim se ukida ranije odobren privremeni boravak i zabranjuje ulazak u Srbiju na godinu dana, uz obrazloženje da njezin boravak predstavlja neprihvatljiv sigurnosni rizik.

- Pozvali su me policijski službenici, zakazali razgovor. Kada sam pitala zbog čega, rekli su da je to rutinska provjera boravka. Pitala sam zašto. Rekli su ponovno da je to rutinska provjera i ja im u to nisam povjerovala, jer me u proteklih 12 godina nikada nisu kontaktirali zbog tako nečeg, niti sam ikada imala ikakav problem - kazala je doktorica Stojanović Ivković.

- Došla sam u kancelariju, bilo je prisutno nekoliko službenika. Uručili su mi rješenje u kojem je pisalo da predstavljam prijetnju za sigurnost države. Nije bilo navedeno zašto ni kako, pa sam sama povezala i rekla im da je to vjerojatno zato što sam podržala studentske prosvjede i osudila ulazak predsjednika u jedinicu intenzivnog liječenja. Tako da imam sedam dana da napustim državu, a 15 dana za žalbu - objasnila je.

- Možda ću ostati bez posla, možda ću morati povesti i dijete sa sobom, što znači da neće viđati oca, ići u vrtić - kazala je.

Ova odluka izazvala je reakcije u javnosti, s obzirom na njezinu dugogodišnju integraciju u srpsko društvo i obiteljske veze u Srbiji. Neki mediji navode da je razlog protjerivanja njezina podrška studentskim prosvjedima, iako službene potvrde za to nema.