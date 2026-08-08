Obavijesti

News

Komentari 0
NAJGORE TEK STIŽE

Hrvatska na vrhuncu ljeta: Šibenik se pržio na gotovo 37 stupnjeva, evo gdje je bilo 20°C

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Hrvatska na vrhuncu ljeta: Šibenik se pržio na gotovo 37 stupnjeva, evo gdje je bilo 20°C
Split: Ilustracije za toplinski val | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska se prži na 37 stupnjeva, a Šibenik je najtopliji s 36,9 °C! Meteorolozi upozoravaju da je ovo tek predigra jer sredinom tjedna stiže pakleni vrhunac do 42 °C

Subota, 8. kolovoza, donijela je Hrvatskoj još jedan u nizu vrućih ljetnih dana, a temperature su se u poslijepodnevnim satima penjale visoko iznad 30 stupnjeva Celzijevih u većini krajeva. Prema službenim mjerenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) u 16 sati, titulu najtoplijeg grada ponio je Šibenik, dok se najlakše disalo na planinskom Zavižanu, potvrđujući temperaturne ekstreme koji vladaju zemljom.

Pokretanje videa...

Toplinski val diljem Europe VIDEO
Toplinski val diljem Europe | Video: 24sata/reuters

Dalmacija gorjela pod kolovoškim suncem

Očekivano, jadranska obala bila je najtopliji dio zemlje. U Šibeniku je živa u termometru dosegnula čak 36,9 °C, čime je ovaj grad postao temperaturni rekorder dana. Ništa ugodnije nije bilo ni drugdje. Na Rabu je izmjereno vrućih 36,3 °C, dok su se stanovnici i turisti u Malinskoj na otoku Krku grijali na 34,8 °C.

U podvelebitskom kanalu, Senj je bilježio 34,2 °C unatoč buri koja nije donosila značajnije osvježenje. Cijela Dalmacija je pod snažnim utjecajem vrućeg zraka, što potvrđuju i podaci za Split gdje su temperature proteklih dana dosezale 37 °C. Čak je i Istra bilježila visoke vrijednosti, pa je tako u Puli u 16 sati izmjereno 32,7 °C.

TKO SE OSVJEŽIO, OSVJEŽIO SE Toplinski val ne popušta na obali: Crveno je sve do srijede
Toplinski val ne popušta na obali: Crveno je sve do srijede

U unutrašnjosti vruće, spas samo u gorju

Foto: DHMZ

Ništa manje zahtjevno nije bilo ni u kontinentalnom dijelu zemlje. Glavni grad Zagreb kuhao se na ljetnim vrućinama; na Maksimiru je izmjereno 30,0 °C, a u zračnoj luci 30,8 °C. Slične vrijednosti bilježile su se i u ostatku središnje i istočne Hrvatske, gdje se temperatura kretala između 28 i 31 stupnja. U Bjelovaru je izmjereno 29,7 °C, a u Križevcima 28,5 °C. Ipak, postojala su mjesta gdje se moglo pronaći utočište od vrućine.

Gorski predjeli ponudili su znatno ugodnije uvjete. Na Zavižanu, najvišoj meteorološkoj postaji, temperatura je u 16 sati iznosila svježih 20,5 °C, što je razlika od čak 16,4 stupnja u odnosu na najtopliji Šibenik. Ugodno je bilo i na Sljemenu, gdje je na Puntijarki izmjereno 24,2 °C, te u Nacionalnom parku Risnjak gdje je temperatura u Crnom Lugu bila ljetnih, ali podnošljivih 26,0 °C.

Ovo je tek uvertira: Vrhunac toplinskog vala stiže sredinom tjedna

Iako se temperature od 37 stupnjeva čine ekstremnima, meteorolozi upozoravaju da je ovo samo zagrijavanje za ono što nas tek čeka. Hrvatska se, naime, nalazi pod utjecajem snažne "toplinske kupole" koja zarobljava iznimno vrući zrak nad našim dijelom Europe. Taj val vrućine pogonjen je poljem visokog tlaka iz sjeverne Afrike, koje donosi saharski zrak i sprječava prodor hladnijeg s Atlantika.

Prema prognozama meteorologa, vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak, kada bi temperature u nekim dijelovima unutrašnjosti mogle doseći vrtoglavih 42 °C. Jadranska obala će također biti iznimno vruća, iako bi blagi morski povjetarac mogao održati temperature stupanj ili dva nižima.

Ljeto toplije od prosjeka bilo je najavljeno

Trenutna situacija uklapa se u dugoročne prognoze koje su najavljivale ljeto toplije od višegodišnjeg prosjeka. Još u lipnju, DHMZ je objavio sezonsku prognozu, temeljenu na materijalima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), koja je predviđala veliku vjerojatnost za natprosječno visoke temperature.

Iako takve prognoze ne mogu precizno predvidjeti pojedinačne toplinske valove, opći trend bio je jasan. One nastaju kao rezultat složenih računalnih modela koji analiziraju goleme količine podataka o stanju atmosfere i oceana. Istodobno, prognoze su ukazivale i na manjak oborina, što dodatno povećava rizik od suše i požara.

NEMA KIŠE NA VIDIKU PREDAH ĆE BITI KRATAK Evo kada se vraća toplinski val. Većina Europe na udaru
PREDAH ĆE BITI KRATAK Evo kada se vraća toplinski val. Većina Europe na udaru

Pojačan oprez i pogled prema osvježenju

Woman in a park suffering heat stroke
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

S obzirom na najavljeni porast temperatura, stručnjaci pozivaju na poseban oprez. Produljena izloženost vrućini predstavlja značajan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, djecu i kronične bolesnike. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana, uzimanje dovoljne količine tekućine te boravak u rashlađenim prostorima. Uz zdravstvene rizike, ekstremna vrućina i suha vegetacija stvaraju idealne uvjete za izbijanje i brzo širenje požara, zbog čega su vatrogasne službe diljem obale u stanju povišene pripravnosti. Ipak, nazire se i kraj ovom valu.

OSVJEŽENJE KRAJEM TJEDNA 'PAKAO' U HRVATSKOJ Prvi put ovog ljeta su izmjerili 40°C: Evo gdje je najgore i kada stiže spas
'PAKAO' U HRVATSKOJ Prvi put ovog ljeta su izmjerili 40°C: Evo gdje je najgore i kada stiže spas

Nakon vrhunca u četvrtak, prema kraju tjedna očekuje se prodor hladnije fronte sa sjeverozapada, koja bi trebala donijeti osjetno niže temperature. No, meteorolozi upozoravaju da bi ta promjena mogla biti nagla i praćena lokalno izraženim nevremenima, s mogućnošću jakih pljuskova, tuče i olujnog vjetra.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Predsjednik Sindikata: "Neslužbeno, teretni vlak prošao je kroz signal 'STOJ'..."

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne
SUDAR DVA VLAKA

PRIZORI UŽASA Putnički vlak smrskan u sudaru s teretnim, na terenu i helikopter hitne

Putnički i teretni vlak sudarili su se iza 10 sati između Gradeca i Svetog Ivana žabno. U putničkom vlaku bilo je 20-ak putnika, a kako doznajemo teže ozljede zadobio je strojovođa putničkog vlaka. Zatvoren je promet, a fotoreporteri Prigorskog objavili su prve snimke s mjesta sudara
Milinović opleo po Plenkoviću i zaprijetio prosvjedom, brzo mu stigao odgovor građana Gospića
EKOCID U LICI

Milinović opleo po Plenkoviću i zaprijetio prosvjedom, brzo mu stigao odgovor građana Gospića

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović ispalio da je "nalaz" ograničen" i da se "ne može upotrijebiti za sudske sporove". Građani Gospića ga podsjetili da ga je naručio Uskok i da je dio spisa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026