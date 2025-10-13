Anušić: Prvi obvezni ročnici od siječnja se očekuju u vojarnama

Ministar obrane Ivan Anušić u ponedjeljak je najavio kako očekuje da će idući tjedan u Saboru biti izglasani zakoni o obrani i službi u oružanim snagama nakon čega kreću pripreme i pozivi novacima, a prve ročnike u vojarnama očekuje već u siječnju iduće godine.

"Raspravama o Zakonu o obrani i Zakonu o službi u oružanim snagama na Odboru za obranu te rebalansu preduvjeti su za saborsku raspravu i izglasavanje već idući tjedan, a nakon toga se kreće s primjenom zakona, najavio je Anušić uoči sjednice Odbora za obranu.

U studenom i prosincu, dodao je, kreću s potrebnim aktivnostima i pozivima za temeljno vojno osposobljavanje te od 1. siječnja iduće godine očekuju prve ročnike u vojarnama.

Rekao je kako to znači i da je sada u Požegi posljednja generacija dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Temeljno vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca, kazao je, najavivši i da će uskoro objaviti koje će sve obuke novaci prolaziti te koje će vještine učiti u tom razdoblju. Istaknuo je i da će prije obuke proći zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo jesu li sposobni za obuku, no, taj pregled neće obuhvaćati i testiranje na opijate jer, napominje, to ne mogu zakonski izvesti, bez njihove suglasnosti.

Iako su se čuli prijedlozi da obvezna vojna obuka traje dulje, Anušić je objasnio da su se odlučili za dva mjeseca zato što od 2008. postoji dragovoljno služenje vojnog roka u kojem dragovoljni ročnik u dva mjeseca prolazi svu temeljnu obuku i usvaja sve vještine koje vojnik-strijelac mora imati.

Već postoji, naglašava, uhodani model i okvir, a tumačenje i savjet instruktora koji s njima intenzivno rade i obučavaju ih dva mjeseca je da je to sasvim dovoljno te nisu potrebna tri ili četiri mjeseca za usvajanje tih vještina, ali nije problem produljiti rok ako se pokaže potrebnim.

"U dva mjeseca usvojit će sve temeljne vojne vještine, i o preživljavanju i o samoobrani, motorici, tjelesnoj spremi, prehrani, a ako se ročnik odluči ići dalje, onda će potpisati ugovor za djelatnu vojnu osobu i nakon toga će ići na specijalističke vojne obuke”, poručio je ministar.

Anušić je kazao da će vojno osposobljavanje trajati oko 20-ak milijuna eura, a za civilno, dodaje, treba pitati Ministarstvo unutarnjih poslova. Napomenuo je tek da će naknada onima koji služe civilni rok biti osjetno manja nego ročnicima u vojarnama.

U cijeli proces uz njegovo, bit će uključeni i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zdravstva.