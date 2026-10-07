Hrvatska odala počast žrtvama Hamasovog napada: Stojimo uz obitelji i sve preživjele

Izrael obilježava tri godine od napada Hamasa 7. listopada 2023. koji je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je uništen velik dio Gaze, gdje su uvjeti i dalje iznimno teški unatoč prekidu vatre koji je na snazi već godinu dana i koji bi trebao trajno okončati rat.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je poruku podrške Izraelcima koji su bili mete napada i čiji su članovi obitelji i poznanici ubijeni ili odvedeni u zatočeništvo u Gazu.

Three years after the October 7 terrorist attacks in Israel, we honour the memory of the victims and stand with their families and all those survivors who continue to bear the consequences of that horrific day. Terrorism can never be justified. We remain steadfast in defending peace, security and the fundamental principles of humanity. — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) October 7, 2026

- Tri godine nakon terorističkih napada 7. listopada u Izraelu, odajemo počast žrtvama i stojimo uz njihove obitelji te sve preživjele koji i dalje nose posljedice tog stravičnog dana. Terorizam se nikada ne može opravdati. Ostajemo ustrajni u obrani mira, sigurnosti i temeljnih načela čovječnosti - poručili su iz MVEP-a.