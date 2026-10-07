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TRI GODINE OD NAPADA

Hrvatska odala počast žrtvama Hamasovog napada: Stojimo uz obitelji i sve preživjele

Piše Filip Sulimanec,
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Hrvatska odala počast žrtvama Hamasovog napada: Stojimo uz obitelji i sve preživjele
Foto: Ronen Zvulun
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Tri godine nakon terorističkih napada 7. listopada u Izraelu, odajemo počast žrtvama i stojimo uz njihove obitelji te sve preživjele koji i dalje nose posljedice tog stravičnog dana. Terorizam se nikada ne može opravdati

Izrael obilježava  tri godine od napada Hamasa 7. listopada 2023. koji je pokrenuo vojnu ofenzivu u kojoj je uništen velik dio Gaze, gdje su uvjeti i dalje iznimno teški unatoč prekidu vatre koji je na snazi već godinu dana i koji bi trebao trajno okončati rat.

SUTRA TRI GODINE OD NAPADA Izrael na nogama: Hamas će pokušati napasti na obljetnicu pokolja 7. listopada
Izrael na nogama: Hamas će pokušati napasti na obljetnicu pokolja 7. listopada

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je poruku podrške Izraelcima koji su bili mete napada i čiji su članovi obitelji i poznanici ubijeni ili odvedeni u zatočeništvo u Gazu.

 - Tri godine nakon terorističkih napada 7. listopada u Izraelu, odajemo počast žrtvama i stojimo uz njihove obitelji te sve preživjele koji i dalje nose posljedice tog stravičnog dana. Terorizam se nikada ne može opravdati. Ostajemo ustrajni u obrani mira, sigurnosti i temeljnih načela čovječnosti - poručili su iz MVEP-a.

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