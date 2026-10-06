Izrael na nogama: Hamas će pokušati napasti na obljetnicu pokolja 7. listopada

Izraelski ministar obrane naredio je u utorak izraelskoj vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na "svaki mogući scenarij" u Pojasu Gaze dan uoči obilježavanja obljetnice 7. listopada.

Israel Katz izdao je ove upute "u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati naše snage", navodi se u priopćenju njegova ministarstva.

"Ako naše snage pretrpe gubitke, Hamas i narod Gaze platit će visoku cijenu, i to u znatnim razmjerima", dodalo je ministarstvo.

Prijetnja je objavljena u ozračju pojačanih napetosti uoči treće godišnjice dotad neviđenog napada na izraelski teritorij koji je Hamas pokrenuo 7. listopada 2023. godine. Napad je izazvao razornu odmazdu Izraela u kojoj je opustošen Pojas Gaze.

Izraelske vlasti strahuju od zasjeda protiv izraelskih vojnih položaja u Pojasu Gaze koji kontrolira vojska, ili otmice vojnika.

Vojska je posljednjih mjeseci više puta upozoravala vladu na Hamasove pokušaje obnove svojih kapaciteta.

Na službenoj ceremoniji obilježavanja napada 7. listopada u ponedjeljak u Jeruzalemu, premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati "nikakvu vlast" u Pojasu Gaze.

Prema podacima AFP-a temeljenim na službenim podacima, u napadu 7. listopada ubijena je 1221 osoba, većina civila. Još 251 osobu oteo je i u Gazu odveo taj palestinski islamistički pokret.

U ofenzivi koju je Izrael pokrenuo kao odmazdu u Gazi ubijeno je više od 74 200 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva pod kontrolom Hamasa, čije podatke UN smatra pouzdanima.