'DOBAR MEĐUNARODNI TAJMING'

Dodik: Stvaraju se okolnosti za nezavisnu RS, u roku par dana priznat će nas 15 zemalja

Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik ponovio je u nedjelju da je njegov cilj nezavisna Republika Srpska od Bosne i Hercegovine za što se, kako tvrdi, stvara povoljno međunarodno okruženje

Gostujući u programu Radio televizije Republike Srpske Dodik, koji je i čelnik vladajućeg SNSD-a, rekao je kako do toga cilja kani nastaviti ići mirnim političkim procesom. 

- Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska, nije nestao i do tog cilja želim doći kroz miran politički proces koristeći međunarodni tajming koji se stvara. Republiku Srpsku će, kada bude proglašena nezavisnost, u roku od nekoliko dana priznati 15 zemalja - rekao je Dodik. 

Dodik je očigledno ponovno ohrabren za ponavljanje sličnih poruka nakon što je administracija Donalda Trumpa potkraj prošle godine ukinula sankcije njemu i bliskim suradnicima. On je također pozvan na molitveni doručak u Washington koji organizira američki predsjednik Donald Trump. 

Tijekom ovog tjedna Dodik je razgovarao s premijerima Izraela Benjaminom Netanyahuom i Mađarske, Viktorom Orbanom u njihovim metropolama – Jeruzalemu i Budimpešti. Dodik je naglasio da ima snažnu podršku oba lidera za politiku koju vodi. 

Dodik je u intervju oštro kritizirao bošnjačke političke planove za unitarizaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj bi dominirao taj narod. On je naglasio da ne pristaje na takvu dominaciju.

- Mi znamo šta su napori muslimana u BiH. Znamo da su učinili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji - izjavio je Dodik. 

