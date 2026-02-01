Dodik: Stvaraju se okolnosti za nezavisnu RS, u roku par dana priznat će nas 15 zemalja

Gostujući u programu Radio televizije Republike Srpske Dodik, koji je i čelnik vladajućeg SNSD-a, rekao je kako do toga cilja kani nastaviti ići mirnim političkim procesom.

- Moj glavni cilj - nezavisna Republike Srpska, nije nestao i do tog cilja želim doći kroz miran politički proces koristeći međunarodni tajming koji se stvara. Republiku Srpsku će, kada bude proglašena nezavisnost, u roku od nekoliko dana priznati 15 zemalja - rekao je Dodik.

Dodik je očigledno ponovno ohrabren za ponavljanje sličnih poruka nakon što je administracija Donalda Trumpa potkraj prošle godine ukinula sankcije njemu i bliskim suradnicima. On je također pozvan na molitveni doručak u Washington koji organizira američki predsjednik Donald Trump.

Tijekom ovog tjedna Dodik je razgovarao s premijerima Izraela Benjaminom Netanyahuom i Mađarske, Viktorom Orbanom u njihovim metropolama – Jeruzalemu i Budimpešti. Dodik je naglasio da ima snažnu podršku oba lidera za politiku koju vodi.

Dodik je u intervju oštro kritizirao bošnjačke političke planove za unitarizaciju Bosne i Hercegovine, u kojoj bi dominirao taj narod. On je naglasio da ne pristaje na takvu dominaciju.

- Mi znamo šta su napori muslimana u BiH. Znamo da su učinili sve da razvale dejtonsku BiH i da je što je više moguće približe unitarnoj zemlji - izjavio je Dodik.