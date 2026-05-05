Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'

Hrvatska oštro osuđuje napade na Ujedinjene Arapske Emirate, rekao je u utorak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, naglasivši da je sigurnost na Bliskom istoku izravno povezana sa sigurnošću Europske unije. "Hrvatska snažno osuđuje najnovije napade projektilima i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. Izražavam punu solidarnosti s (ministrom vanjskih poslova) Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom, narodom UAE-a i svi našim partnerima na Bliskom istoku. Takvi napadi su neprihvatljivi i dodatno ugrožavaju regionalnu stabilnost", objavio je ministar vanjskih i europskih poslova na X-u. Grlić Radman je naglasio u objavi da je "sigurnost na Bliskom istoku izravno povezana sa sigurnošću i prosperitetom Europske unije" te da će "Hrvatska nastaviti blisko surađivati s partnerima na deeskalaciji, diplomaciji i održivom rješenju".

Vlasti UAE-a objavile su u ponedjeljak da je izbio požar u naftnom kompleksu nakon iranskih napada. Ministarstvo obrane te zaljevske zemlje ranije je već navelo da je UAE presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more.