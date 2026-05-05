Obavijesti

News

Komentari 2
'PUNA SOLIDARNOST'

Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska osudila napade Irana na UAE: 'Ugrožena je stabilnost'
Zagreb: Sabor raspravlja o izmjenama i dopunama Zakona o mjerama ograničavanja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Grlić Radman poručio da su napadi dronovima i projektilima neprihvatljivi te naglasio povezanost sigurnosti Bliskog istoka i EU

Hrvatska oštro osuđuje napade na Ujedinjene Arapske Emirate, rekao je u utorak šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, naglasivši da je sigurnost na Bliskom istoku izravno povezana sa sigurnošću Europske unije. "Hrvatska snažno osuđuje najnovije napade projektilima i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. Izražavam punu solidarnosti s (ministrom vanjskih poslova) Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom, narodom UAE-a i svi našim partnerima na Bliskom istoku. Takvi napadi su neprihvatljivi i dodatno ugrožavaju regionalnu stabilnost", objavio je ministar vanjskih i europskih poslova na X-u.  Grlić Radman je naglasio u objavi da je "sigurnost na Bliskom istoku izravno povezana sa sigurnošću i prosperitetom Europske unije" te da će "Hrvatska nastaviti blisko surađivati s partnerima na deeskalaciji, diplomaciji i održivom rješenju". 

ISTEKAO ROK, PA SE SNALAZI... Trump je u pismu Kongresu objavio kraj sukoba s Iranom. Sve je zapravo novi manevar...
Trump je u pismu Kongresu objavio kraj sukoba s Iranom. Sve je zapravo novi manevar...

Vlasti UAE-a objavile su u ponedjeljak da je izbio požar u naftnom kompleksu nakon iranskih napada. Ministarstvo obrane te zaljevske zemlje ranije je već navelo da je UAE presrela tri drona ispaljena iz Irana iznad svojih teritorijalnih voda, a četvrti se srušio u more.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'
STRUČNJACI ZA 24SATA

Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Na nizozemskom kruzeru pojavila se zaraza hantavirusom, a jedan od podtipova tog virusa je i mišja groznica, koja se javlja u Hrvatskoj
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije
VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?
SVE PUNO POLICIJE

VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Kako dodaju, u autu nema ljudi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026