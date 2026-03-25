Hrvatska policija građanima: 'Recite gdje da stavimo kamere'

MUP je objavo kako građani mogu predložititi lokacije za pojačani nadzor brzine kretanja vozila! Pozivaju sve da da svojim policijskim upravama predložite lokacije na kojima se krše prometni propisi, a onda će oni tu lokacija 15. travnja pojačano nadzirati. Kako su naveli u svom pozivu, temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu, u srijedu 15. travnja 2026., od 00:00 do 24:00 sata, održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine na području cijele Republike Hrvatske te u više od 20 država članica ROADPOL-a.

- Nepropisna brzina i dalje je vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća i smrtnog stradavanja, stoga ova preventivno-represivna akcija ima za cilj pridonijeti smanjenju stradavanja sudionika u prometu i povećanju svijesti vozača o opasnostima prekoračenja propisanih zakonskih ograničenja - naveli su.



Uključitte se u provođenje akcije tako da što ćete dostaviti svoje prijedloge o lokacijama na području svih policijskih uprava diljem Republike Hrvatske, na kojima bi se po vašem mišljenju trebao obavljati nadzor brzine. Nakon dostave prijedloga, policija će će donijeti konačnu odluku o lokacijama na kojima će se provoditi ova akcija, a koje moraju ispunjavati propisane uvjete.





Više informacija pronađite na stranicama vaše policijske uprave:

Policijska uprava zagrebačka

Poziv građanima: Predložite lokacije na području Policijske uprave zagrebačke za provođenje pojačanog 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila sudionika u cestovnom prometu



Policijska uprava splitsko-dalmatinska

ROADPOL: Pojačani 24-satni nadzor brzine



Policijska uprava primorsko-goranska

Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine



Policijska uprava osječko-baranjska

POZIV GRAĐANIMA predložite lokaciju za 24-satni nadzor brzine



Policijska uprava istarska

Poziv građanima: Predložite lokacije za pojačan nadzor kontrole brzine



Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine



Policijska uprava sisačko-moslavačka

Poziv građanima da predlože lokacije za 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja vozila



Policijska uprava šibensko-kninska

Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine



Policijska uprava zadarska

ROADPOL-ov Speed Marathon - 24 satni nadzor brzine



Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

Poziv građanima: Predložite lokacije za pojačan nadzor kontrole brzine



Policijska uprava koprivničko-križevačka

24-satni nadzor brzine: Pozivamo građane da predlože lokacije



Policijska uprava krapinsko-zagorska

Pošaljite svoje prijedloge lokacija za nadzor brzine



Policijska uprava ličko-senjska

Građani dostavite svoje prijedloge za nadzor brzine



Policijska uprava međimurska

Pozivamo građane da predlože lokacije nadzora brzine



Policijska uprava požeško-slavonska

Građani uključite se u planiranje akcije - dostavite svoje prijedloge za nadzor brzine



Policijska uprava varaždinska

Poziv građanima da predlažu lokacije za 24-satni nadzor brzine



Policijska uprava virovitičko-podravska

Poziv građanima na sudjelovanje u 24-satnoj akciji nadzora brzine kretanja vozila



Policijska uprava karlovačka

Policija poziva građane da dostave prijedloge lokacija za nadzor brzine



Policijska uprava brodsko-posavska

Poziv građanima, predložite lokacije za nadzor brzine!



Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Građani, predložite lokacije za akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila!