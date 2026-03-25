EVO PRILIKE

Hrvatska policija građanima: 'Recite gdje da stavimo kamere'

Piše Marta Divjak,
Hrvatska policija građanima: 'Recite gdje da stavimo kamere'
Župa dubrovačka: Prometna policija provodi akciju pojačanog nadzora brzine kretanja vozila

Predložite lokacije na području svih policijskih uprava diljem Republike Hrvatske na kojima bi policija trebala obavljati nadzor brzine

MUP je objavo kako građani mogu predložititi lokacije za pojačani nadzor brzine kretanja vozila! Pozivaju sve da da svojim policijskim upravama predložite lokacije na kojima se krše prometni propisi, a onda će oni tu lokacija 15. travnja pojačano nadzirati. Kako su naveli u svom pozivu, temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu, u srijedu 15. travnja 2026., od 00:00 do 24:00 sata, održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine na području cijele Republike Hrvatske te u više od 20 država članica ROADPOL-a.

- Nepropisna brzina i dalje je vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća i smrtnog stradavanja, stoga ova preventivno-represivna akcija ima za cilj pridonijeti smanjenju stradavanja sudionika u prometu i povećanju svijesti vozača o opasnostima prekoračenja propisanih zakonskih ograničenja - naveli su.

Uključitte se u provođenje akcije tako da što ćete dostaviti svoje prijedloge o lokacijama na području svih policijskih uprava diljem Republike Hrvatske, na kojima bi se po vašem mišljenju trebao obavljati nadzor brzine. Nakon dostave prijedloga, policija će će donijeti konačnu odluku o lokacijama na kojima će se provoditi ova akcija, a koje moraju ispunjavati propisane uvjete.

Više informacija pronađite na stranicama vaše policijske uprave:

Policijska uprava zagrebačka
Poziv građanima: Predložite lokacije na području Policijske uprave zagrebačke za provođenje pojačanog 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila sudionika u cestovnom prometu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska
ROADPOL: Pojačani 24-satni nadzor brzine

Policijska uprava primorsko-goranska
Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine

Policijska uprava osječko-baranjska
POZIV GRAĐANIMA predložite lokaciju za 24-satni nadzor brzine

Policijska uprava istarska
Poziv građanima: Predložite lokacije za pojačan nadzor kontrole brzine

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska
Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine

Policijska uprava sisačko-moslavačka
Poziv građanima da predlože lokacije za 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja vozila

Policijska uprava šibensko-kninska
Poziv građanima: Predložite lokacije za nadzor brzine

Policijska uprava zadarska
ROADPOL-ov Speed Marathon - 24 satni nadzor brzine

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
Poziv građanima: Predložite lokacije za pojačan nadzor kontrole brzine

Policijska uprava koprivničko-križevačka
24-satni nadzor brzine: Pozivamo građane da predlože lokacije

Policijska uprava krapinsko-zagorska
Pošaljite svoje prijedloge lokacija za nadzor brzine

Policijska uprava ličko-senjska
Građani dostavite svoje prijedloge za nadzor brzine

Policijska uprava međimurska
Pozivamo građane da predlože lokacije nadzora brzine

Policijska uprava požeško-slavonska
Građani uključite se u planiranje akcije - dostavite svoje prijedloge za nadzor brzine

Policijska uprava varaždinska
Poziv građanima da predlažu lokacije za 24-satni nadzor brzine

Policijska uprava virovitičko-podravska
Poziv građanima na sudjelovanje u 24-satnoj akciji nadzora brzine kretanja vozila

Policijska uprava karlovačka
Policija poziva građane da dostave prijedloge lokacija za nadzor brzine

Policijska uprava brodsko-posavska
Poziv građanima, predložite lokacije za nadzor brzine!

Policijska uprava vukovarsko-srijemska
Građani, predložite lokacije za akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila!

