Predložite lokacije na području svih policijskih uprava diljem Republike Hrvatske na kojima bi policija trebala obavljati nadzor brzine
Hrvatska policija građanima: 'Recite gdje da stavimo kamere'
MUP je objavo kako građani mogu predložititi lokacije za pojačani nadzor brzine kretanja vozila! Pozivaju sve da da svojim policijskim upravama predložite lokacije na kojima se krše prometni propisi, a onda će oni tu lokacija 15. travnja pojačano nadzirati. Kako su naveli u svom pozivu, temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu, u srijedu 15. travnja 2026., od 00:00 do 24:00 sata, održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine na području cijele Republike Hrvatske te u više od 20 država članica ROADPOL-a.
- Nepropisna brzina i dalje je vodeći uzrok najtežih prometnih nesreća i smrtnog stradavanja, stoga ova preventivno-represivna akcija ima za cilj pridonijeti smanjenju stradavanja sudionika u prometu i povećanju svijesti vozača o opasnostima prekoračenja propisanih zakonskih ograničenja - naveli su.
Uključitte se u provođenje akcije tako da što ćete dostaviti svoje prijedloge o lokacijama na području svih policijskih uprava diljem Republike Hrvatske, na kojima bi se po vašem mišljenju trebao obavljati nadzor brzine. Nakon dostave prijedloga, policija će će donijeti konačnu odluku o lokacijama na kojima će se provoditi ova akcija, a koje moraju ispunjavati propisane uvjete.
Više informacija pronađite na stranicama vaše policijske uprave:
