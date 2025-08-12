Hrvatska poslala kanadere u Crnu Goru: Haraju veliki požari

Zrakoplov kanader iz Hrvatske stigao je u Crnu Goru i već gasi požar u priobalnom dijelu te zemlje, dok će tijekom dana, kako su najavili crnogorski dužnosnici, pomoći u gašenju velikih požara u okolici Podgorice.

Crna Gora je jučer, zbog velikog broja požara diljem zemlje, zatražila pomoć od NATO-a i Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zahvalio se ranije danas Hrvatskoj na pomoći. “Hvala kolegi (Gordanu Grliću) Radmanu na razumijevanju i koordinaciji, kao i predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima vlade Hrvatske i ministrima obrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na promptnoj reakciji. Hvala svima koji pomažu Crnoj Gori u ovim teškim trenucima”, kazao je Ibrahimović i dodao da je solidarnost ključ prijateljstva.

Također, predstavnici crnogorske vlade najavili su da će talijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tijekom dana, a premijer Milojko Spajić je najavio pomoć Austrije. Srbija je jučer, na osnovi bilateralnog sporazuma s crnogorskom vladom, poslala helikopter Kamov Ka-32 nosivosti pet tona, koji gasi požare u okolici Podgorice zajedno sa zrakoplovima crnogorskog MUP-a.

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore Miodrag Bešović kazao je da je u toj zemlji aktivan veći broj požara - u Podgorici, Baru, Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Šavniku.

„Od ovih požara situacija je najozbiljnija na teritoriju Podgorice, u naseljima Piperi, Kakaricka gora, Smokovac, Rogami i Doljani“, rekao je Bešović.

Četrdesetjednogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore stradao je u utorak, a drugi je teško ozlijeđen u prevrtanju vojne cisterne s vodom u okolici Podgorice.

Do nesreće je došlo kada se cisterna kojom su upravljali prevrnula.

“Vojska Crne Gore, u suradnji s nadležnim organima, provodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće”, priopćeno je iz Ministarstva obrane.