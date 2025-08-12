Obavijesti

News

Komentari 9
TRAŽILI POMOĆ NATO-A

Hrvatska poslala kanadere u Crnu Goru: Haraju veliki požari

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska poslala kanadere u Crnu Goru: Haraju veliki požari
Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Crna Gora je jučer, zbog velikog broja požara diljem zemlje, zatražila pomoć od NATO-a i Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu

Zrakoplov kanader iz Hrvatske stigao je u Crnu Goru i već gasi požar u priobalnom dijelu te zemlje, dok će tijekom dana, kako su najavili crnogorski dužnosnici, pomoći u gašenju velikih požara u okolici Podgorice.

Crna Gora je jučer, zbog velikog broja požara diljem zemlje, zatražila pomoć od NATO-a i Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu.

Crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović zahvalio se ranije danas Hrvatskoj na pomoći. “Hvala kolegi (Gordanu Grliću) Radmanu na razumijevanju i koordinaciji, kao i predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću te potpredsjednicima vlade Hrvatske i ministrima obrane Ivanu Anušiću i hrvatskih branitelja Tomi Medvedu na promptnoj reakciji. Hvala svima koji pomažu Crnoj Gori u ovim teškim trenucima”, kazao je Ibrahimović i dodao da je solidarnost ključ prijateljstva.

Također, predstavnici crnogorske vlade najavili su da će talijanski avioni za gašenje požara biti upućeni u Crnu Goru tijekom dana, a premijer Milojko Spajić je najavio pomoć Austrije. Srbija je jučer, na osnovi bilateralnog sporazuma s crnogorskom vladom, poslala helikopter Kamov Ka-32 nosivosti pet tona, koji gasi požare u okolici Podgorice zajedno sa zrakoplovima crnogorskog MUP-a.

Rekordne temperature haraju kontinentom Toplinski val hara Europom: U Italiji dijete umrlo, požari bjesne, izdana upozorenja...
Toplinski val hara Europom: U Italiji dijete umrlo, požari bjesne, izdana upozorenja...

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Crne Gore Miodrag Bešović kazao je da je u toj zemlji aktivan veći broj požara - u Podgorici, Baru, Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Šavniku.

„Od ovih požara situacija je najozbiljnija na teritoriju Podgorice, u naseljima Piperi, Kakaricka gora, Smokovac, Rogami i Doljani“, rekao je Bešović.

Četrdesetjednogodišnji pripadnik Vojske Crne Gore stradao je u utorak, a drugi je teško ozlijeđen u prevrtanju vojne cisterne s vodom u okolici Podgorice.

Do nesreće je došlo kada se cisterna kojom su upravljali prevrnula.

“Vojska Crne Gore, u suradnji s nadležnim organima, provodi istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće”, priopćeno je iz Ministarstva obrane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...
TUGA KRAJ PLOČA

Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Mještani u šoku nakon što je pronađeno mrtvo novorođenče. Policija i državno odvjetništvo još utvrđuju sve okolnosti. Kako doznajemo, obitelj je bila u tretmanu zavoda za socijalni rad...
STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu
LANČANI SUDAR

STRAVA NA A3! Sudar cisterne i pet auta kod Rugvice, jedan mrtav. Zatvorili su autocestu

Promet prema Zagrebu je potpuno zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz Rugvicu. Na čvoru Rugvica u smjeru Bregane kolona je 3 km,
Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...
JEDAN MRTAV

Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna...

Dio autoceste A3 kod Rugvice bio je zatvoren satima. U nesreći u 3.20 ujutro poginula je jedna osoba, a četiri ih je ozlijeđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025