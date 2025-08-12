Toplinski val hara Europom: U Italiji dijete umrlo, požari bjesne, izdana upozorenja...

U toplinskom valu koji je u ponedjeljak zahvatio Europu, dječak je umro od toplinskog udara u Italiji, dok su šumski požari prijetili UNESCO-vom lokalitetu u Španjolskoj, a francuski gradovi zabilježili su rekordne temperature. U mnogim gradovima u Francuskoj, Italiji i jugoistoku Europe oglašeno je crveno upozorenje zbog vrućine.

Požari rasplamsani jakim vjetrovima prisilili su na evakuaciju tisuće ljudi diljem kontinenta i ugrozili popularna turistička mjesta u Turskoj i Španjolskoj.

Četverogodišnji rumunjski dječak umro je u Italiji nakon što je pronađen bez svijesti u automobilu na otoku Sardiniji.

Vijest je stigla s upozorenjem na opasnost od vrućina talijanskog ministarstva zdravstva za sedam većih gradova, uključujući Bolognu i Firencu.

U 11 talijanskih gradova je na snazi crveno upozorenje za utorak, a 16 gradova u srijedu. Crvena upozorenja također su proglašena u južnoj Francuskoj te na jadranskoj i jonskoj obali.

"Toplinski val koji trenutno pogađa Francusku, Španjolsku i balkanske zemlje nije iznenađujući. Pokreće ga ustrajna toplinska kupola nad Europom", rekao je za AFP Akshay Deoras, znanstvenik na meteorološkom odjelu britanskog Sveučilišta u Readingu.

"Toplinski valovi nisu poput oluja - tiho se prikradaju, ali mogu biti jednako smrtonosni."

Oštećen UNESCO-v lokalitet

Požar koji je izbio u nedjelju oštetio je rudnik iz rimskog doba u Les Medulasu na sjeverozapadu Španjolske, poznat po upečatljivom crvenom krajoliku, koji je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine i izazvao evakuaciju stotina stanovnika.

Visoke temperature i vjetrovi do 40 kilometara na sat stvorili su "mnoge poteškoće" vatrogascima koji se bore s požarom, rekao je Juan Carlos Suarez-Quinones, regionalni ministar zaštite okoliša Kastilje i Leóna.

"Nećemo dopustiti ljudima da se vrate dok se sigurnost u njihovim zajednicama ne zajamči potpuno", rekao je novinarima, procjenjujući da je oko 700 ljudi napustilo domove.

Španjolska je prošli tjedan bila u raljama toplinskog vala, s temperaturama koje su se u mnogim područjima približavale 40°C, što je potaknulo šumske požare.

U južnom turističkom gradu Tarifi evakuirano je više od 2000 ljudi, neki iz hotela i s plaža, nakon što se požar, koji je u petak ugašen, ponovno rasplamsao, a više od 100 vatrogasaca borilo se s plamenom.

U susjednom Portugalu, vatrogasci su se borili s tri velika šumska požara u središnjem i sjevernom dijelu zemlje, dok Maroko šalje dva zrakoplova kako bi pomogli u gašenju požara nakon što su se dva portugalska zrakoplova pokvarila.

U Italiji, oko 190 vatrogasaca i vojska borilo se s požarom na Vezuvu koji je uzrokovao zatvaranje nacionalnog parka za turiste.

20 uhićenih u Albaniji

Ljudi su evakuirani iz desetaka domova na jugoistoku Europe dok su se vatrogasci borili s požarima u Albaniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, gdje su proglašena crvena upozorenja.

U Albaniji su stotine vatrogasaca i vojnika ugasile većinu od gotovo 40 požara koji su izbili u posljednja 24 sata, prema podacima ministarstva obrane, ali više od desetak ih je još uvijek aktivno.

Od početka srpnja, gotovo 34.000 hektara spaljeno je diljem zemlje, prema Europskom informacijskom sustavu za šumske požare (EFFIS).

Policija tvrdi da su mnogi požari podmetnuti, a posljednjih tjedana uhićeno je više od 20 ljudi.

Neposredno izvan glavnog grada susjedne Crne Gore, gdje su temperature porasle na 40°C, vatrogasne ekipe uspjele su spasiti desetke domova kada je u ponedjeljak izbio požar na nepristupačnom terenu.

U Hrvatskoj vatrogasci su branili domove od požara u blizini Splita.

U sjeverozapadnoj turskoj pokrajini Canakkale evakuirano je više od 2000 ljudi, a 77 ljudi primilo je bolničku pomoć zbog udisanja dima nakon što je izbilo nekoliko požara oko turističkog mjesta Guzelyali, priopćile su vlasti.

Nekoliko kuća i automobila zapalilo se, prema snimkama objavljenim u turskim medijima, dok je više od 760 vatrogasaca, 10 zrakoplova, devet helikoptera i više od 200 vozila raspoređeno u borbi protiv požara.

Francuski rekordi

Temperaturni rekordi oboreni su na najmanje četiri meteorološke postaje u južnoj Francuskoj, a vlada je pozvala na oprez.

U jugozapadnom gradu Bordeauxu zabilježena je rekordna temperatura od 41,6°C, dok su rekordi svih vremena oboreni i na meteorološkim postajama u Bergeracu, Cognacu i Saint Gironsu, prema nacionalnoj meteorološkoj službi Meteo France.

Toplinski val, drugi ovog ljeta u zemlji, započeo je u petak i predviđa se da će trajati vjerojatno do 19. ili 20. kolovoza.

U ponedjeljak je 12 francuskih departmana pod crvenim upozorenjem, što je najviša razina upozorenja na vrućinu u zemlji, a u utorak se očekuju još četiri.