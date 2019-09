Hrvatska pošta: Turudić četiri puta nije podigao pozive za sud

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić u više jučerašnjih medijskih istupa okrivio je Hrvatsku poštu jer nikada nije dobio poziv na sud u Bjelovaru. Nakon toga je pravomoćno kažnjen za prebrzu vožnju. Turudić je vozio 132 kilometra na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 80 kilometara na sat.

Podsjetimo, uz Poštu, Turudić smatra krivim i policajca koji je vozio presretač. Turudić je izjavio da je on ubrzavao zato što je iza njega vozio Audi bez oznaka policije na koji metar iza njega, pa je ubrzavao. Policajac je na sudu ustvrdio da se Turudić zaustavio tek kada su ga drugi puta pokušali zaustaviti, Turudić tvrdi da se zaustavio kada je presretan i kada je presretač upalio službene oznake. Ali sve to je trebao objasniti na sudu. Tamo se nije pojavio jer tvrdi da nije dobio poziv. U intervjuu Jutarnjem listu, Turudić je ustvrdio:

- Poštar dođe u vrijeme kada sam na poslu i zvoni. Ako nema nikog u zgradi tko bi mu otvorio ulazna vrata, on ode i putem baci odrezak. Znate kako to funkcionira, pa nastavio:

- U mom ulazu ima oko šest, sedam stanova i svi su u vrijeme dolaska poštara na poslu. U čemu je problem? Ne morate mi vjerovati. No, da sam otišao na sud, bio bih u daleko povoljnijoj poziciji jer bi se proveo redovni postupak i mogao bih se suočiti s policajcem koji je svjedočio. Pa to bi meni bilo u interesu! Bio sam na godišnjem odmoru i vratio sam se tek 19. kolovoza. U poštanskom sandučiću nisu me dočekale nikakve obavijesti, dodao je Turudić, kojem su obavijest pokušali uručiti čak tri puta.

Hrvatska pošta nam je dostavila očitovanje u kojem eksplicitno navodi da ono što govori sudac nije točno. Oni kažu: Turudić uredno nije podizao pošiljke iako mu je obavijest ostavljena u sandučić.

- Obavljena je hitna provjera na terenu i utvrđeno je kako je uručenje navedenih pošiljaka obavljeno u potpunosti sukladno važećim propisima. Uz to, kontaktiran je i poštar koji obavlja dostavu na tu adresu te je potvrđeno kako je dostava uredno obavljena.

Dakle, dostavu je poštar pokušao na adresi te nakon što primatelj tamo nije zatečen u kovčežiću je ostavljena obavijest o prispijeću pošiljke. Primatelj u roku od pet radnih dana pošiljku nije podigao u poštanskom uredu te je ona vraćena pošiljatelju. Isto se ponovilo prilikom pokušaja dostave četiri različite pošiljke - poslali su nam očitovanje iz Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

Butković o Turudiću: Ministar prometa ne bi preživio prometni prekršaj

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković u četvrtak je prije početka sjednice Vlade poručio kako on, kao ministar prometa, ne bi politički preživio napravljeni prometni prekršaj, nakon što je u javnost dospio slučaj kažnjavanja suca Ivana Turudića zbog prebrze vožnje.

"Kada izlazim iz Vlade odmah se vežem, bojim se da me ne snimite. Bio bi veliki medijski pritisak, oporba bi skočila, sumnjam da bih 'preživio'", poručio je ministar Butković na novinarsko pitanje o prometnom prekršaju predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića.

Butković je dodao kako ne može ulaziti u tematiku jer ne zna detalje.

"Ne mogu ja to sada suditi, ali da ministar napravi prekršaj u prometu, poglavito ministar prometa, vjerojatno bi morao doma", kazao je Butković.