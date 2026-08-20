Hrvatska se sedam godina bori sa sušom. Posljedice će se osjetiti na cijenama hrane

Hrvatska poljoprivredna komora predlaže osnivanje nacionalnog fonda kojim bi se financirala prilagodba klimatskim promjenama i jačala konkurentnost domaće poljoprivrede, piše HRT.

Savjetnica ministra poljoprivrede Tatjana Radić smatra da bi takav fond bio važan jer su dodatna ulaganja u poljoprivredu ujedno ulaganja u sigurnost domaće proizvodnje.

- Uvijek su dodatne investicije u poljoprivredu i našu sigurnost dobrodošle. Hrvatska poljoprivredna komora već je prilikom trećih izmjena Strateškog plana slala dopise o osnivanju zajedničkog fonda za rizike, čime je došlo i do izmjena plana. I u tom se dijelu može napraviti iskorak tako da se poljoprivrednici udruže, a država doda dodatnih 20 posto sredstava, rekla je Radić.

Klimatske promjene već godinama snažno utječu na poljoprivrednu proizvodnju, a posljedice su sve vidljivije i na prihodima i produktivnosti poljoprivrednika. Iako su problemi poznati, prilagodba je zahtjevna jer se vremenske promjene događaju brže nego što ih je moguće pratiti.

Radić pritom smatra da Hrvatska ne zaostaje nužno za ostatkom Europe, koja se također suočava s ozbiljnim klimatskim izazovima.

- Ne bih rekla da kaskamo. Cijela Europa trenutačno je u krizi što se tiče klimatskih promjena. Svi primjenjujemo različite prakse i koristimo različite intervencije kako bismo se prilagodili tim promjenama. Međutim, brzina tih promjena puno je veća nego što se to trenutačno može pratiti. Neke stvari bile su očekivane, a neke su neočekivane, istaknula je.

Kao dio prilagodbe klimatskim promjenama potrebno je, kaže Radić, uvoditi nove kulture, primjenjivati nova znanja i povećavati ulaganja. Hrvatski poljoprivrednici već se godinama bore sa sušom, tučom i drugim nepogodama.

- Naši poljoprivrednici već se sedmu godinu bore sa sušom, bore se s tučom i raznim klimatskim nepogodama koje narušavaju njihove prihode i produktivnost. Činjenica je da je to proizvodnja pod otvorenim nebom i da poljoprivrednicima treba pomoć, poručila je.

Hrvatsku poljoprivredu podjednako ugrožavaju klimatske promjene i sve veća ovisnost o uvozu, smatra Radić. Kada je riječ o uvozu, dio odgovornosti vidi i na potrošačima, koji zbog slabije kupovne moći često biraju jeftinije proizvode.

- Što se tiče uvoza, velikim dijelom tu odlučuju i sami potrošači. Činjenica je da imamo nižu potrošačku moć, ali isto tako, kada govorimo o cijeni svinjetine, možemo vidjeti da je cijena kilograma mesa gotovo jednaka cijeni kave u kafiću, rekla je.

Kada je riječ o domaćim proizvodima, ističe da ih u trgovinama ipak ima, no smatra da bi njihov udio mogao biti veći. Potrošačima su pritom dostupni i drugi kanali za kupnju domaće hrane.

- Imamo puno naših proizvoda. Može se vidjeti oznaka Dokazana kvaliteta, meso s hrvatskih farmi i druge oznake za naše proizvode u trgovačkim lancima. Pozivamo trgovačke lance da povećaju udio domaćih proizvoda i omoguće našim proizvođačima veći pristup tržištu. Postoje i online servisi te različiti kanali putem kojih naši kupci mogu doći do domaćih proizvoda, kazala je.