Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Hrvatska sutra šalje avion u Dubai: Vraća se 500 državljana!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska sutra šalje avion u Dubai: Vraća se 500 državljana!
Foto: ORLIN TSANEV/REUTERS

Zrakoplov Croatia Airlinesa poletjet će u četvrtak iz Dubaija za Zagreb oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a istog dana kasnije popodne poletjet će i dva charter leta lokalnih avioprijevoznika, čime će se omogućiti povratak gotovo 500 hrvatskih državljana, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Admiral

Hrvatska vlada i MVEP "uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) s kapacitetom od 149 mjesta za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima". "Očekivano polijetanje navedenog zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu", navodi MVEP u priopćenju u kojemu ističe da je "Hrvatska jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova" za povratak svojih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Planirana su i dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Očekivano polijetanje tih zrakoplova iz Dubaija je također u četvrtak, u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu", dodaje se u priopćenju i napominje da će detaljnije informacije o navedenim letovima biti poznate sutra prijepodne. 

Charter letovi iz Dubaija za Zagreb predviđeni su i za petak, s istim kapacitetom od 340 mjesta, dodaju iz MVEP-a. 

OGLASILA SE Nina Donelli vratila se iz Dubaija prije samo 10 dana: Evo što kaže na trenutnu situaciju...
Nina Donelli vratila se iz Dubaija prije samo 10 dana: Evo što kaže na trenutnu situaciju...

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i počeli nemiri na Bliskom istoku. 

Hrvatsko veleposlanstvo u katarskoj prijestolnici Dohi osiguralo je 30 mjesta za hrvatske državljane na letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč u četvrtak.

Sutra će biti dovršen povratak svih hrvatskih državljana koji su zatražili repatrijaciju iz Omana. "Bit će evakuirano preostalih 19 hrvatskih državljana letom austrijskog avioprijevoznika za Beč", navodi MVEP te podsjeća da su u potpunosti evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili.

Prioritet na repatrijacijskim letovima imat će djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

MVEP poziva sve hrvatske državljane koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva za navedene letove:

Ujedinjeni Arapski Emirati

Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u UAE i zainteresirani su za evakuaciju s najavljenim letovima pozivaju se da se što prije jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj putovnice, datum isteka putovnice, broj mobilnog telefona i trenutačnu lokaciju (grad/emirat). 

IRAN UZVRAĆA VIDEO Dubai opet na udaru
VIDEO Dubai opet na udaru

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Katar i Oman

Veleposlanstvo RH u Kataru 

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo RH u Kuvajtu 

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo RH u Kairu (Egipat)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo RH u Bagdadu

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo RH u Teheranu 

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo RH u Tel Avivu

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo RH u Ankari

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo RH u Ateni 

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hezbolah otkrio zašto su napali Izrael. SAD: Režim je slomljen
IZ MINUTE U MINUTU

Hezbolah otkrio zašto su napali Izrael. SAD: Režim je slomljen

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026