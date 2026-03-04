Hrvatska sutra šalje avion u Dubai: Vraća se 500 državljana!

Hrvatska vlada i MVEP "uputili su zrakoplov Croatia Airlinesa preko Herakliona (Grčka) s kapacitetom od 149 mjesta za repatrijaciju najranjivijih skupina hrvatskih državljana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima". "Očekivano polijetanje navedenog zrakoplova iz Dubaija je u četvrtak, 5. ožujka 2026. godine, oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a okvirno slijetanje u Zagreb je oko 22:40 sati po našem vremenu", navodi MVEP u priopćenju u kojemu ističe da je "Hrvatska jedina država članica Europske unije koja je ishodila odobrenja za korištenje nacionalnih zrakoplova" za povratak svojih državljana iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Planirana su i dodatna dva charter leta lokalnih avioprijevoznika s ukupnim kapacitetom od 340 mjesta. Očekivano polijetanje tih zrakoplova iz Dubaija je također u četvrtak, u kasnim popodnevnim satima po lokalnom vremenu", dodaje se u priopćenju i napominje da će detaljnije informacije o navedenim letovima biti poznate sutra prijepodne.

Charter letovi iz Dubaija za Zagreb predviđeni su i za petak, s istim kapacitetom od 340 mjesta, dodaju iz MVEP-a.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu nakon što je izbio rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i počeli nemiri na Bliskom istoku.

Hrvatsko veleposlanstvo u katarskoj prijestolnici Dohi osiguralo je 30 mjesta za hrvatske državljane na letu austrijskog avioprijevoznika iz Rijada za Beč u četvrtak.

Sutra će biti dovršen povratak svih hrvatskih državljana koji su zatražili repatrijaciju iz Omana. "Bit će evakuirano preostalih 19 hrvatskih državljana letom austrijskog avioprijevoznika za Beč", navodi MVEP te podsjeća da su u potpunosti evakuirani svi hrvatski državljani iz Izraela i Jordana koji su to zatražili.

Prioritet na repatrijacijskim letovima imat će djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.

MVEP poziva sve hrvatske državljane koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva za navedene letove:

Ujedinjeni Arapski Emirati

Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u UAE i zainteresirani su za evakuaciju s najavljenim letovima pozivaju se da se što prije jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, broj putovnice, datum isteka putovnice, broj mobilnog telefona i trenutačnu lokaciju (grad/emirat).

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Katar i Oman

Veleposlanstvo RH u Kataru

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo RH u Kuvajtu

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo RH u Kairu (Egipat)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo RH u Bagdadu

Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo RH u Teheranu

Telefon: +98 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo RH u Tel Avivu

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo RH u Ankari

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo RH u Ateni

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr