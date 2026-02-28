Hrvatska veleposlanica u Izraelu za 24sata: 'Uputa je da svi budemo u blizini skloništa'

Izrael je jutros pokrenuo "preventivni udar" na Iran, potvrdio je izraelski ministar, dok je vlada u Izrael proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima. Prema pisanju The New York Times, napad su zajednički izveli SAD i Izrael.

U Teheran, glavnom gradu Iran, tijekom jutra su se čule najmanje tri snažne eksplozije, izvijestili su iranski mediji. Istodobno, diljem Izraela oglasile su se sirene za uzbunu.

O situaciji na terenu razgovarali smo s hrvatskom veleposlanicom u Izraelu, Veselom Mrđen Korać, koja nam je potvrdila kako je situacija ozbiljna i napeta.

- Sirene se čuju po cijelom Izraelu. Uputa je da svi budemo u blizini skloništa. Zračna luka je zatvorena i svi letovi su otkazani - rekla nam je veleposlanica.

Prema njezinim riječima, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20-ak hrvatskih državljana.

- Veći dio je otputovao jučer i prekjučer - kazala je Mrđen Korać, istaknuvši kako zasad nema informacija o stradalim ili ozlijeđenim hrvatskim državljanima. Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE