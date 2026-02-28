Obavijesti

News

Komentari 4
OČEKUJU MASOVNI PROTUNAPAD

Hrvatska veleposlanica u Izraelu za 24sata: 'Uputa je da svi budemo u blizini skloništa'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
10
Foto: Twitter/hrt

Hrvatska veleposlanica rekla nam je i kako je zračna luka zatvorena, a svi letovi su otkazani..

Admiral

Izrael je jutros pokrenuo "preventivni udar" na Iran, potvrdio je izraelski ministar, dok je vlada u Izrael proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima. Prema pisanju The New York Times, napad su zajednički izveli SAD i Izrael.

19
Foto: twitter

U Teheran, glavnom gradu Iran, tijekom jutra su se čule najmanje tri snažne eksplozije, izvijestili su iranski mediji. Istodobno, diljem Izraela oglasile su se sirene za uzbunu.

NAPAD IZRAELA Prve snimke udara na Iran! Očekuju masovni protunapad
Prve snimke udara na Iran! Očekuju masovni protunapad

O situaciji na terenu razgovarali smo s hrvatskom veleposlanicom u Izraelu, Veselom Mrđen Korać, koja nam je potvrdila kako je situacija ozbiljna i napeta.

- Sirene se čuju po cijelom Izraelu. Uputa je da svi budemo u blizini skloništa. Zračna luka je zatvorena i svi letovi su otkazani - rekla nam je veleposlanica.

EKSPLOZIJE U TEHERANU Iran: Odgovor će biti razoran!
Iran: Odgovor će biti razoran!

Prema njezinim riječima, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20-ak hrvatskih državljana.

- Veći dio je otputovao jučer i prekjučer - kazala je Mrđen Korać, istaknuvši kako zasad nema informacija o stradalim ili ozlijeđenim hrvatskim državljanima. Situaciju iz minute u minutu možete pratiti OVDJE

OSTALO

