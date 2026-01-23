Hrvatska veleposlanica u Kijevu za 24sata: 'Situacija je jako teška, pogotovo tijekom noći'

Zbog intenzivnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, Kijev se posljednjih tjedana suočava s ozbiljnim poremećajima u opskrbi grijanjem i električnom energijom. Gradonačelnik ukrajinske prijestolnice Vitalij Kličko ponovno je pozvao građane da razmotre privremenu evakuaciju, upozorivši da je gotovo 2000 stambenih zgrada i dalje bez grijanja nakon napada 9. i 20. siječnja.

- Da budem iskren, situacija je izuzetno teška i može se dodatno pogoršati - poručio je Kličko putem društvenih mreža, savjetujući građanima da se opskrbe osnovnim potrepštinama te, ako mogu, napuste grad i potraže sigurnije područje s grijanjem i strujom. Temperature se u Kijevu trenutačno spuštaju i do –10 stupnjeva, a diljem grada uspostavljene su tzv. “točke otpornosti” kao privremena pomoć stanovništvu.

O aktualnom stanju u Kijevu i posljedicama napada za 24sata govorila je Anica Djamić, hrvatska veleposlanica u Ukrajini, istaknuvši kako su noćni napadi postali gotovo svakodnevica.

- Posljednjih tjedana i Kijev se našao pod teškim, redovitim napadima, osobito noću. Glavni cilj neprijatelja je dodatno razoriti i oštetiti distribucijsku energetsku mrežu, što u uvjetima dvoznamenkastih minusa donosi ozbiljne posljedice za život i rad u glavnom gradu - rekla je veleposlanica.

Dodala je kako su ukrajinski predsjednik i drugi najviši dužnosnici promptno reagirali, uputivši hitne pozive partnerima za pomoć kako bi se spriječila humanitarna katastrofa.

- Kao i uvijek, najteža je situacija za djecu i starije osobe. Zbog niskih temperatura i nedostatka grijanja odgođen je početak drugog polugodišta, pa su mnoga djeca s roditeljima privremeno otišla u zapadne dijelove zemlje, gdje je stanje nešto stabilnije - pojasnila je Djamić.

U gradu su na snazi restrikcije u potrošnji električne energije, zbog čega mnoga kućanstva ostaju bez plina, grijanja i rasvjete, a javna rasvjeta u brojnim dijelovima Kijeva uopće ne radi. Unatoč opasnostima, ekipe koje popravljaju energetsku mrežu neprestano su na terenu.

- Riskirajući vlastite živote, djelatnici neumorno rade na popravcima i u tome su iznimno uspješni, iako veća razaranja zahtijevaju dugotrajnije zahvate i strpljenje građana - naglasila je veleposlanica.

Pomoć već pristiže i iz inozemstva, a u njezino ublažavanje aktivno se uključila i Hrvatska.

- Republika Hrvatska poslala je paket ciljane energetske opreme za pomoć ovom sektoru - istaknula je Djamić, dodavši kako su svi hrvatski državljani koji djeluju u Ukrajini dobro. - Sa svima njima redovito smo u kontaktu i dijelimo brigu za njihovu sigurnost - zaključila je hrvatska veleposlanica.