'Hrvatska zbog iseljavanja ljudi treba tražiti odštetu od EU...'

U intervjuu za Novi list, šef MOST-a Božo Petrov komentirao je način na koji njegova stranka vodi kampanju u izborima za Europski parlament, o tome što će izabrani zastupnici MOST-a raditi u Bruxellesu i koliko će se njihov rad razlikovati od angažmana dosadašnjih europarlamentaraca.

- U ove smo izbore krenuli da dobije dva mandata. Hrvatskoj u Europskom parlamentu trebaju predstavljati ljudi koji stvarno brane hrvatske, a ne partikularne stranačke interese - kazao je i dodao da se ne obazire na ankete koje MOST-u daju šest do osam posto.

'Moramo sjediti za stolom, a ne pored stola'

- Premijerov savjetnik gospodin Kopal rekao je da ankete danas ne služe za ispitivanje javnog mnijenja, nego za njegovo oblikovanje. Prema tome, pametnome dosta - kazao je Petrov.

Iako je Petrov na listi MOST-a, najavio je kako u Bruxelles neće ići. Na pitanje je li to na neki način prevara birača, Petrov je odgovorio:

- Na listi sam zato jer to treba biti znak građanima koliko su ovi izbori važni. Oni su bitni jer odlučuju o smjeru kojim treba ići Hrvatska i EU. Hrvatska konačno treba biti ravnopravna, država koja sjedi za stolom i ima svoj stav, a ne pored stola. I to je razlog zašto sam na listi. Isto tako znam da me čekaju druge bitke u Hrvatskoj. Za Hrvatsku se danas bori i iz Bruxellesa i iz Zagreba. Zato će u Bruxelles ići drugi ljudi s naše liste'.

Na pitanje koliko neki hrvatski eurozastupnik može napraviti u Europskom parlamentu s obzirom na to da dolazi iz male države i koja daje 12 zastupnika u tijelo od 700 članova, Petrov smatra da se može puno.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Može se napraviti puno, i to tako da se u Europskom parlamentu čuje glas čestitog hrvatskog čovjeka. A do danas nešto takvo nismo imali prilike čuti u Europskom parlamentu. MOST je na hrvatskoj političkoj sceni sa samo 12 zastupnika napravio mnogo. Konačno smo počeli čistiti političku scenu. Rasporili smo utrobu političke scene i pokazali na koji su način političari do sada funkcionirali. Građani sada mogu kvalitetnije birati. Na isti takav način mogu djelovati i hrvatski europarlamentarci - biti glas običnog čestitog hrvatskog čovjeka - ocijenio je.

'Bilo bi pravedno da EU obešteti Hrvatsku'

Na pitanje koje su to opcije u Europskom parlamentu s kojima europarlamentarci mogu braniti hrvatske interese, Petrov je dao primjer.

- Da su hrvatski europarlamentarci digli glas o tome da nije pravedno da postoji masovno iseljavanje iz Hrvatske. Da Hrvatska danas obrazuje ljude za razvijene članice EU-a. I da će Hrvatska zbog toga vječno ostati u zapećku. I bilo bi pravedno da se zbog toga obešteti Hrvatska tako da joj se daju dodatna sredstva kojima bi joj se omogućilo da zaustave odlazak mladih. Ja ih nisam čuo da to rade, a postoje i druge zemlje koje su također pogođene masovnim iseljavanjem. Zašto nisu zajedno digle glas? Nisam čuo da su uopće progovorili o tome - kazao je.

Na proteklih šest godina članstva u EU Božo ne doživljava odviše pozitivno.

- Tragedija je Hrvatske da se nije dobro pripremila za EU. U EU smo ušli na koljenima. A nismo trebali tako, nego kao ravnopravna članica. Osim toga, nismo bili spremni ni na iskorištavanje europskih fondova niti su naši europarlamentarci shvatili koja je njihova uloga u Europskom parlamentu. Njihova je uloga boriti se za interese Hrvatske, a ne za interese Europske pučke stranke ili drugih europarlamentarnih grupacija - smatra on.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Također, kaže kako Hrvatska nije spremna ni na uvođenje eura.

- Kada se ispune svi preduvjeti, kada Hrvatska bude spremna, tek onda može ući u eurozonu. Ti preduvjeti nisu ispunjeni i danas nema smisla ulaziti u eurozonu jer će hrvatsko gospodarstvo biti još više oštećeno - kazao je za Novi list.

- Građani bi o tome trebali odlučivati na referendumu - nastavlja Petrov i dodaje da 'ako Vlada bude i dalje pritiskala građane s eurozonom, bez ispunjenih uvjeta, onda će se suočiti s referendumom'.