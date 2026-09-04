Hrvatske šume poslale važno upozorenje posjetiteljima Maksimira: Ne približavajte se!

Hrvatske šume upozorile su u petak građane da se ne približavaju radovima i strojevima u parku Maksimir koji se provode radi saniranja štete nakon velikog vremena u ožujku jer postoji rizik od ozljeda te su poručili da predviđaju završetak radova tijekom listopada.

“Svjesni smo da naši radovi na sanaciji vjetroizvala u sjevernom dijelu parka Maksimir privlače pozornost posjetitelja parka. Molimo sve koji naiđu na radove da se pridržavaju oznaka na terenu i ne prelaze vrpcu s natpisom: 'Oprez sječina!'. Također, znamo da naši strojevi bude interes, pogotovo kod najmlađih, ali veoma je važno da im se ne približavate zbog rizika od ozljeda”, propćili su u petak iz Hrvatskih šuma.

Cilj ovih radova je da uklonimo svu drvu masu koja je ostala na tlu nakon velikih olujnih nevremena, te se trudimo da park Maksimir čim prije bude siguran za sve posjetitelje, izjavio je Ante Pejić, ovlašteni tehnolog urbanog šumarstva i zamjenik upravitelja radne jedinice urbano šumarstvo u UŠP Zagreb.

U priopćenju se navodi kako su djelatnici Uprave šuma Podružnica Zagreb posljednjih mjeseci zaokupljeni radovima, s ciljem sanacije štete od nevremena diljem Medvednice i niza zagrebačkih park šuma. Riječ je o velikom nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb i okolicu te uzrokovalo velike štete u zagrebačkim šumama, od kojih je veliki dio bio na područjima koja su teško dostupna za strojeve. Veliki dio proljeća, napominju, obilježili su nepovoljni vremenski uvjeti koji nisu dopuštali siguran rad mehanizacije niti izvođenje radova bez rizika od dodatnog oštećenja šumskog tla.

Ističe se kako su radovi u sjevernom dijelu parka Maksimir započeli sredinom kolovoza, te se predviđa da će sječa i izvlačenje biti završeni tijekom listopada. Sve aktivnosti koje UŠP Zagreb provodi u Maksimiru su u koordinaciji s Javnom ustanovom Priroda Grada Zagreba, Gradskim uredom za kulturnu baštinu i prirodu, Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije i Agronomskim fakultetom, poručuju Hrvatske šume u priopćenju.