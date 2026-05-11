Hrvatske zračne luke u ožujku zabilježile porast broja putnika

Hrvatske zračne luke u ožujku su opslužile 468 tisuća putnika što je za 10,8 posto više nego u ožujku lani, a većina tih putnika ili 336 tisuća prošla je kroz zračnu luku Zagreb koja je na godišnjoj razini u plusu od 7,5 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS). Slijedi zračna luka Split, sa 63 tisuće putnika, što je u odnosu na ožujak prošle godine porast od 19,7 posto te zračna luka Dubrovnik s 55 tisuća, što je porast od 13,4 posto. Rast broja putnika od 90,6 posto bilježi zračna luka Zadar kroz koju je prošlo 7.988 putnika, a 24,3 posto više putnika ili njih 2.266 bilo je u zračnoj luci Pula.

Kroz zračnu luku Osijek je prošlo 1.809 putnika ili 53,7 posto više, a kroz zračnu luku Rijeka njih 937 ili 64,1 posto više.

Najznačajniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 108 tisuća putnika, što je za 9,8 posto više u odnosu na ožujak lani. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 33 tisuće prevezenih putnika, ili rastom od 3,5 posto, te zračne luke Turske, s 26 tisuća prevezenih putnika, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 14,6 posto.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u ožujku ove godine iznosio je 6.142, što je porast od jedan posto u usporedbi s ožujkom 2025. godine.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u ožujku je iznosio 687 tona, što je pad od 18,4 posto u usporedbi s istim lanjskim mjesecom.

U prva tri mjeseca ove godine u hrvatskim zračnim lukama ukupno je ukrcano i iskrcano 1,2 milijuna putnika, što je porast od 9,3 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Ukupan promet tereta u tom je razdoblju pao za 12,3 posto te je iznosio dvije tisuće tona.