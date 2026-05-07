Croatia Airlines bilježi porast: Prevezli 22 posto više putnika

Nacionalni avioprijevoznik Croatia Airlines (CA) u prva četiri mjeseca ove godine prevezao je ukupno 569.415 putnika, što je 104.108 putnika odnosno 22 posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, izvijestili su iz te kompanije u četvrtak. Ostvareni rezultati potvrđuju nastavak snažnog operativnog rasta kompanije i povećanje tržišnog udjela Croatia Airlinesa na hrvatskom zrakoplovnom tržištu, naveli su u priopćenju iz CA. U priopćenju se navodi i da je prva četiri mjeseca Croatia Airlines ostvario rast u svim ključnim putničkim pokazateljima. U domaćem prometu prevezeno je 140.292 putnika, što je 13.887 putnika više nego lani, odnosno rast od 11 posto. U međunarodnom redovitom prometu prevezeno je 424.437 putnika, što je 87.454 putnika više nego u istom razdoblju prošle godine, odnosno rast od 26 posto. U charter prometu prevezeno je 4.686 putnika, odnosno 2.767 putnika više nego lani.

Zrakoplovi Croatia Airlinesa u razdoblju od siječnja do kraja travnja ostvarili su 7.451 uzlijetanje, što je 222 leta više nego u istom razdoblju 2025. godine, odnosno rast od tri posto. Unatoč povećanju kapaciteta, Croatia Airlines je ostvario i višu popunjenost kabine: putnički faktor popunjenosti u prva četiri mjeseca 2026. godine za 4,3 postotna boda viši je u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, navode iz kompanije.

Taj rast u prva četiri mjeseca 2026. godine odvija se u trenucima najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti kompanije, odnosno obnove flote novim zrakoplovima Airbus A220, ali i velike krize koja je u zrakoplovnoj industriji izazvana ratom na Bliskom istoku i više nego dvostrukim povećanjem cijena goriva, navode. Snažan rast prometa u prva četiri mjeseca posebno je važan u kontekstu predsezone, u kojoj zračna povezanost ima ključnu ulogu u jačanju turističkih dolazaka i produljenju turističke godine, dodaju.

"Croatia Airlines, kao nacionalni avioprijevoznik koji prometuje tijekom cijele godine, kontinuirano pridonosi dostupnosti hrvatskih destinacija i povezivanju zemlje s najvažnijim europskim tržištima. Na taj način kompanija daje važan doprinos hrvatskom turizmu, ne samo tijekom ljetne sezone, nego i u razdobljima kada je za destinacije osobito važno potaknuti dodatnu potražnju i osigurati stabilne prometne tokove", zaključuje Uprava Croatia Airlinesa.