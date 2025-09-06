Hrvatski apsurd: Kućni porodi nisu zakonski regulirani. Roditi možete doma, ali bez primalje...

Prema podacima Ministarstva uprave broj kućnih poroda u Hrvatskoj posljednjih se godina osjetno povećavao, 2018. godine 52 žene rodile su kod kuće, a već 2021. njih 94. Iako su brojke relativno male u odnosu na ukupan broj poroda, vidljivo je da se žene sve češće odlučuju na ovakav oblik rađanja, osobito tijekom pandemije kada je 2020. zabilježen najveći rast, čak 97 žena tada je rodilo kod kuće. Međutim, problem je u tome što kućni porodi u Hrvatskoj nisu zakonski regulirani, oni nisu ilegalni, ali nisu ni legalni. Nije zabranjen, ali nije ni dozvoljen. Još jedan hrvatski apsurd.

To znači da žene kod kuće mogu roditi same, uz partnera ili bilo koga koga žele, ali primalje iz Hrvatske ne smiju asistirati, prijeti im gubitak licence. Zato dio trudnica angažira primalje iz inozemstva, koje trebaju biti registrirane u našoj zemlji iako u Hrvatskoj ima educiranih i iskusnih primalja koje bi to mogle i htjele raditi.

Prošlotjedni slučaj u Zagrebu otvorio je dodatnu raspravu. Austrijanska primalja, 69-godišnja državljanka Austrije, prijavljena je za nesavjesno liječenje nakon što je tijekom poroda blizanaca u stanu jedno dijete preminulo. Policija je nakon istrage potvrdila da je žena bila prisutna kao ovlaštena međunarodna primalja, a zatim je privedena i predana pritvorskom nadzorniku.

Nakon istrage, utvrdili su da je u noćnim satima 4. na 5. rujna u Zagrebu, Austrijanka u svojstvu međunarodne ovlaštene primalje, pomagala u stanu 42-godišnjakinji tijekom poroda blizanaca kojom prilikom je jedno dijete preminulo.

Slučaj je otvorio ponovno ista pitanja, a najvažnije je zašto je porod kod kuće u Hrvatskoj još uvijek u sivoj zoni. Prema Ministarstvu zdravstva je, objašnjava sugovornica iz Hrvatske komore primalja, još prije već deset godina upućen zahtjev da se pokrene proces izmjena zakona i podzakonskih akata kako bi se omogućili porođaji kod kuće.

- Mi godinama molimo Ministarstvo zdravstva da se regulira taj zakon jer porođaja kod kuće ima, ne doduše puno, ali ih ima iako oni kažu da je riječ o jako malom broju. Slovenija je donijela takav zakon i tamo je, kao kod nas, postotak poroda kod kuće mali, ali je danas zakonski reguliran. Donesenim zakonom bi i hrvatske primalje bile voljne tada asistirati jer ovako ne žele kad su u svoj zoni- objašnjava naša sugovornica.

Iz Hrvatske komore primalja još ranije su poručili da se zalažu za informirani izbor svake žene, uključujući i mogućnost da odluči gdje će roditi.

- Nažalost, prema našim informacijama u Hrvatskoj sve više žena rađa u svojim domovima bez stručne pomoći, ali i uz pomoć primalja iz drugih zemalja, jer im je to prihvatljivije nego ići u bolnicu. Hitno bi trebalo zakonski regulirati porođaje kod kuće, primjereno educirati budući naraštaj primalja i omogućiti budućim roditeljima izbor kakav imaju u razvijenim zemljama Europske unije - rekla je naša sugovornica.

Udruga Roda podsjetila je kako je još 2017. Hrvatska dobila preporuku UN-ovog odbora za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW) da regulira planirani porod kod kuće, no osam godina kasnije ništa se nije promijenilo. Svojedobno su upozoravali da je Hrvatska članica EU i potpisnica Europske konvencije o ljudskim pravima, a time i obvezna osigurati poštivanje privatnog i obiteljskog života, što uključuje i pravo žene na izbor mjesta poroda.