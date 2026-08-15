Hrvatski Caritas: Za pomoć Venezueli prikupljeno oko 140.000 eura pomoći

U humanitarnoj akciji „Za Venezuelu – Vratimo život u ruševine!“, koju je nakon razornih potresa koji su koncem lipnja pogodili tu državu, pokrenuo Hrvatski Caritas, prikupljeno je i dodijeljeno oko 140.000 eura pomoći.

“Hvala svima koji su svojim darom ili molitvom odlučili biti blizu narodu koji trpi. I sami nosimo živo sjećanje straha i nesigurnosti koje smo osjećali nakon potresa 2020. godine. Ta iskustva, iako neugodna i traumatična, osposobila su nas za suosjećanje s ljudima na drugoj strani svijeta“, poručili su iz Hrvatskog Caritasa.

Najveći broj građana odazvao se akciji pozivom na donacijski telefon Hrvatskog Caritasa, zabilježeno je gotovo 18.000 poziva, čime je prikupljeno nešto manje od 15.000 eura.

Značajan doprinos ostvaren je i izravnim uplatama na račun, na taj način prikupljeno je više od 70.000 eura, dok su donacije putem web stranice iznosile više od 5.000 eura.

I sam Hrvatski Caritas, neposredno nakon razornih potresa, izdvojio je 50.000 eura vlastitih sredstava za pomoć onima koji su ostali bez najmiliji i domova, objavio je Hrvatski Caritas.

Naglasio je i kako su u humanitarnoj akciji za Venezuelu svoju solidarnost pokazale i brojne župne i samostanske zajednice diljem Hrvatske, kako skupljanjem priloga, tako i molitvom za vječni pokoj poginulih, za utjehu ožalošćenima i za snagu cijele nacije, potaknuti pozivom biskupa Venezuelanske biskupske konferencije.

Humanitarnu akciju "Za Venezuelu - Vratimo život u ruševine" Hrvatski Caritas provodio je od 3. srpnja do 3. kolovoza, a u tom razdoblju svoju solidarnost su pokazali brojni građani, ali i tvrtke te medijske kuće.

Procjenjuje se da je više od pet tisuća ljudi poginulo u potresima magnitude 7,2 i 7,5 koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu, točnije saveznu državu La Guaira.

Broj nestalih mogao bi dosegnuti čak 50.000, prema procjeni UN-a izrađenoj dva dana nakon tih dvaju uzastopnih potresa.

Od snagom potresa stotine zgrada su oštećene ili potpuno urušile, posebno u La Guairi.