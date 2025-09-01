Obavijesti

ministarstvo vanjskih i europskih poslova:

Hrvatski državljani nisu stradali u potresu u Afganistanu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Stringer

Oko 622 osobe su poginule, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, kazali su vlasti

Po dosad poznatim podacima nijedan hrvatski državljanin nije stradao u potresu koji je pogodio istok Afganistana usmrtio preko 600 osoba, reklo je hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potres u Afganistanu 04:06
Potres u Afganistanu | Video: 24sata/Reuters

"Prema trenutno dostupnim informacijama, nema stradalih hrvatskih državljana u potresu koji je pogodio afganistansku pokrajinu Kunar", rekli su iz MVEP-a.

Hrvatsko veleposlanstvo u turskoj Ankari, koje je konzularno nadležno za Afganistan, izvijestilo je da je u Afganistanu "manji broj hrvatskih državljana, s kojima je u tijeku pokušaj uspostave kontakta", dodalo je ministarstvo.

Oko 622 osobe su poginule, a više od 1500 je ozlijeđeno u potresu koji je pogodio istok Afganistana, kazali su vlasti ranije u ponedjeljak dok su helikopteri prevozili ranjene na sigurno iz ruševina u kojima se traže preživjeli.

KATASTROFA Stravični prizori iz Afganistana: Više od 800 mrtvih u razornom potresu, kopaju po ruševinama
Stravični prizori iz Afganistana: Više od 800 mrtvih u razornom potresu, kopaju po ruševinama

Smrtonosni potresi su česti u Afganistanu, a naročito u planinskom lancu Hindukuš, gdje se sastaju indijska i euroazijska tektonska ploča.

Prošle godine je poginulo preko 1000 ljudi u nizu potresa na zapadu zemlje, što naglašava ranjivost jedne od najsiromašnijih država u svijetu kada je riječ o prirodnim katastrofama.

