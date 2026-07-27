Hrvatski kanaderi četvrti dan gase veliki požar u Francuskoj, izbacili već 576 tona vode

Ovo je četvrti dan angažmana hrvatskih protupožarnih pilota u Francuskoj te su u četiri dana ostvarili 118 letova, 20 sati naleta i izbacili 576 tona vode, izvijestili su iz MORH-a te dodali da je kapetan prve posade u Francuskoj bojnik Ante Vranjić, a kapetan druge posade bojnik Ivan Dukić. ''Stanje je puno bolje nego jučer, zahvaljujući sinoćnjoj kiši. Međutim, kako je danas viša temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se ponovno budi, stoga ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan", kazao je bojnik Dukić.

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile također su angažirani i u Hrvatskoj u najizazovnijem dijelu protupožarne sezone. Tako su od 15. lipnja do 27. srpnja gasili 39 požara diljem Jadranske obale. Tijekom vikenda, u nedjelju, 26. srpnja, dva Canadaira CL-415 bila su angažirana na požarištu na području Krušvara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U 855. protupožarnoj eskadrili posebno ističu dobru organizaciju i način rada u obavljanju svog posla.

''Ovo je iznimno kompleksan posao, ali prije svega ispunjujući. U trenutku kad se vratimo sa zadaće još smo pod dojmom, pod adrenalinom i tada ne osjećamo taj umor, koji dođe tek dan poslije. Svaki put je drugačija situacija, kad iz zraka vidite što se događa i onda zemaljske snage mogu požar do kraja zaustaviti, tada vidim koliko ovi zrakoplovi imaju važnost za našu državu, istaknuo je mladi poručnik Mislav Petrović.

Natporučnik Marino Bukvić, pilot Air-Tractora AT-802 iznio je zapažanja o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni: „Sezona je malo iznad prosjeka, ali sve stignemo zahvaljujući dobroj organizaciji i dobrom načinu rada. Većina požara je trenutno nastala od prirodnih nepogoda kao što su udari groma.“

Osim gašenja požara, ističu u MORH-u, zračne snage provele su i 23 protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.

Tijekom intervencija i protupožarnih izviđanja u Hrvatskoj izvršeno je 3 195 letova, izbačeno je oko 15 200 tona vode, prevezeno devet osoba i četiri tone tereta te utrošeno 8 635 litara pjenila. U 2026. godini zaprimljeno je 139 zahtjeva Hrvatske vatrogasne zajednice za gašenje i izviđanje protupožarnim zrakoplovima.