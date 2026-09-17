Hrvatski kanaderi lete u pomoć BiH! Dva zrakoplova gase požar

Pripadnici protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dva kanadera poletjeli su u četvrtak u 14,26 sati iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu, na područje Jablanice, izvijestili su iz Ministarstva obrane. To je, naveli su, četvrti angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, a treći put pomoć se pruža Bosni i Hercegovini.

Iz MORH-a su podsjetili i da su hrvatski vojni protupožarni piloti tijekom cijele protupožarne sezone aktivno angažirani u gašenju požara. Njihova spremnost, profesionalnost i brza reakcija prepoznata je u domovini i u inozemstvu, dodali su.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova HRZ-a, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga u Bosnu i Hercegovinu na temelju Odluke Vlade kojom se odobrava prelazak granice RH pripadnicima Oružanih snaga radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu.

Sukladno Zakonu o obrani, Oružane snage RH mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada RH, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike, stoji u priopćenju MORH-a.