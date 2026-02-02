Obavijesti

DOČEK NA TRGU

Hrvatski rukometni savez se zahvalio Vladi RH na dočeku


Želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo, objavili su iz HRS-a

Hrvatski rukometaši, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez izražavaju veliko zadovoljstvo i zahvalnost Vladi Republike Hrvatske na osiguranom dočeku rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića – na način kako to žele igrači, stručni stožer i Hrvatski rukometni savez. stoji u priopćenju HRS-a.

 - Želimo napomenuti da kao sportaši želimo da ovo slavlje na Trgu bude slavlje rukometa i hrvatskog sporta, odnosno velikog uspjeha povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu.Kao hrvatska rukometna reprezentacija i HRS, predstavljamo građanke i građane Republike Hrvatske i ne želimo bilo kakve podjele te se ne želimo ni na koji način uplitati u politikantstvo. Stoga molimo da nas nitko drugi preko naših uspjeha ne upliće u bilo kakve političke konfrontacije.Naši igrači presretni su što mogu igrati za Hrvatsku jer vole svoju državu i sveti dres i jedini razlog je ljubav prema domovini.Mi nismo nikakva politička grupacija već samo sportaši koji predstavljaju svoju domovinu u svijetu i jako smo sretni kad razveselimo hrvatski narod koji podržava sve naše uspjehe i rezultate -  stoji u priopćenju HRS, koji apelira na sve one koji će večeras doći proslaviti brončanu medalju da cjelokupno slavlje prođe dostojanstveno i bez ikakvih neprimjerenih postupaka. 

Doček rukometne reprezentacije u organizaciji Vlade održat će se u 18 sati na Trgu bana Jelačića.

