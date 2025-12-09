Državni tajnik Mihotić tvrdi: Novi susta naplate cestarine poboljšat će protočnost prometa

Državni tajnik Ministarstva prometa Tomislav Mihotić istaknuo je u utorak da će novi elektronički sustav naplate cestarine, koji kreće od 1. ožujka 2027., značajno poboljšati protočnost prometa, a objasnio je i što biti ako taj sustav padne, odnosno prestane funkcionirati. U tom trenutku vratit će se na stari sustav i premostiti situacija, odgovorio je Peđi Mišiću (DP) i naglasio da će još neko vrijeme, nakon što se novi sustav uvede, postojati naplatne kućice na ulazima na autocestu, iako u njima neće biti ljudi, ni rampe pored njih. Mihotić je, predstavljajući Hrvatskom saboru zakon o novom sustavu naplate cestarine, koji predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja zbog plaćanja cestarine. otklonio bojazan da turisti koji dolaze u Hrvatsku neće biti s njim dobro upoznati i da se neće moći normalno u njega uključiti.

Svi će biti obavješteni što ih čeka u Hrvatskoj, odgovorio je Josipu Boriću (HDZ) i objasnio da će se turisti prije ulaska u Hrvatsku moći uključiti u sustav naplate. „Čak i oni koji uđu na autocestu, (a ne uključe se) imat će mogućnost do prve postaje prilagoditi se sustavu, tj. registrirati se“, kazao je.

Novi sustav naplate počiva na dvjema tehnologijama – ENC uređaju u vozilu i automatskom očitavanju registarskih pločica putem kamera. Elektronički sustav za naplatu cestarine (ESNC) uključivat će prijavu registarske oznake i valjanog sredstva plaćanja – obvezno za laka vozila do 3,5 tona. Teška vozila morat će koristiti ENC i automatsko očitavanje registarskih pločica.

Uključenje u ESNC moći će se obaviti putem jedinstvenog nacionalnog web prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servisa te na namjenskim stazama za brzo uključenje. Moći će se provesti i u prodajnim uredima upravitelja autocesta ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu cestarine.

Mihotić: Sve će biti na vrijeme

Državni tajnik uvjerava da će svi potrebni poslovi biti odrađeni na vrijeme.

Postavljanje portala i kamera je počelo na autocesti A3, do Nove godine trebalo bi biti postavljeno sedam portala, koji će služiti za kontrolu budućeg sustava, odgovorio je Nikoli Mažaru (HDZ) koji je podsjetio da novi sustav obuhvaća 1300 kilometara autoceste i 1744 kamera, koje treba postaviti.

Mihotić je objasnio i što će biti sa djelatnicima koji rade na naplatnim kućicama, a što je zanimalo Dubravku Pehar Lipovac (DP).

Naveo je da u sustavu naplate cestarine sada radi 972 djelatnika od kojih 731 izravno na blagajni. Uspostavom novog sustava trebat će 717 djelatnika, razlika je 255, dio će ih otići prirodnim odljevom, a dio preko otpremnina, sve je dogovoreno sa sindikatima, kaže državni tajnik.

Paus: Ništa novog za Istru po pitanju cestarine

Referirao se i na tvrdnje Dalibora Pausa (IDS) da novi zakon za Istru ne donosi ništa novog po pitanju cijene cestarine. „Drugim riječima, novi zakon vrijedi za sve osim za one kod kojih je nepravda duga već desetljećima“, kazao je Paus te ilustrirao to primjerom dviju dionica.

Dionica Sveti Rok- Rovanjska duga 37 kilometara, stoji 2, 30 era, a dionica tunel Učka-čvor Matulji, duljine 17 kilometara stoji 4, 10 eura, to znači da je duplo skuplje za duplo kraću dionicu, izračunao je.

Korisnici tunela Učka, koji ga učestalo koriste, imaju značajne popuste i približavaju se cijeni korištenja autoceste na ostalim dionicama, kaže Mihotić.

SDP-ov Matej Mostarac propituje ekonomičnost novog sustava naplate i pita zašto se odustalo od elektroničkih vinjeta, koje su pogodnije za građane.

Državni tajnik tumači kako se kod vinjete vremensko plaćanje odnosi samo na laka vozila, dok se u zemljama EU cestarina za teška vozila naplaćuje po prijeđenom kilometru. Cilj EU je promijeniti naplatu cestarine s modela koji se temelji na vremenu, na sustav koji se temelji na udaljenosti, a to je sustav kojeg implementiramo, objasnio je.

Zašto nismo slijedili primjer Austrije koja daje mogućnost naplate putem anonimnog ENC-a? I zašto, ako je državi cilj naplatiti svaki korak, postoje besplatni tuneli poput svetog Ilije?, pita Ante Kujundžić (Most).

Smatra kako je taj tunel trebao biti besplatan za lokalno stanovništvo, a da su ga turisti preko sezone trebali plaćati i da se od toga novca tunel održava.