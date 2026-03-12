Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI PREDSJEDNIK

Hrvatski suverenisti najavili okupljanje desnice u Zagrebu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski suverenisti najavili okupljanje desnice u Zagrebu
Zagreb: Izborna skupština Hrvatskih suverenista Grada Zagreba | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na izbornoj skupštini u Zagrebu poručeno je da stranka želi jačati suradnju desnih političkih opcija i izgraditi snažnu organizaciju u glavnom gradu.

Hrvatski suverenisti planiraju okupljanje političkih opcija na desnici, istaknuto je u četvrtak u Zagrebu, na izbornoj skupštini gradske organizacije Hrvatskih suverenista, gdje je za predsjednika izabran Frano Čirko. "Mi, Hrvatski suverenisti, uvijek ćemo biti ona spona koja spaja. Zato mi je izuzetno drago što smo ovdje okupili čitavu zagrebačku desnicu. To nije mala stvar i uvjeren sam da će ovo zajedništvo uroditi nečim puno većim", rekao je Čirko. Ocijenio je da u povezivanju političkih opcija na desnici Hrvatski suvenrenisti imaju važnu ulogu. Na skupštini su, uz članove i simpatizere Hrvatskih suverenista, sudjelovali i predstavnici drugih suverenističkih i desnih političkih opcija. Podržali su ih predstavnici stranaka Vukovarske koalicije koju, uz Suvereniste, čine Domino, Blok za Hrvatsku i HSP – kao i članovi vodstva Mosta te stranke Tomislava Jonjića.

Čirko je govorio i o stanju u Zagrebu rekavši da pod sadašnjom gradskom vlasti grad "prolazi kroz razdoblje ozbiljnih komunalnih i političkih problema".

INSAJDERSKI IZVJEŠTAJ Kako je počeo rat Plenkovića i Dabre oko poglavnika: 'Oni u ovom mandatu moraju nestati'
Kako je počeo rat Plenkovića i Dabre oko poglavnika: 'Oni u ovom mandatu moraju nestati'

„Nominalno na vlasti u Zagrebu imamo zelenu stranku, no realnost je da naš grad danas prljaviji nego ikada prije. Pretrpani kontejneri, smeće po ulicama, štakori i divlje svinje postali su naličje takozvane ‘zelene revolucije’. Umjesto borbe protiv štakora, oni su kao glavnog neprijatelja Zagreba proglasili Thompsona i njegovu publiku“, ustvrdio je.

Kao jedan od glavnih ciljeva u idućem razdoblju naveo je jačanje stranačke infrastrukture u Zagrebu te okupljanje političkih opcija na desnici. "Pred nama su dva ključna zadatka – izgradnja snažne gradske organizacije i rad na okupljanju i zajedništvu na desnici. Samo tako možemo ponuditi ozbiljnu političku alternativu u Zagrebu", zaključio je Čirko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Iran lansira nove rakete na Izrael, Donald Trump: 'Rat s Iranom napreduje vrlo dobro...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Iran lansira nove rakete na Izrael, Donald Trump: 'Rat s Iranom napreduje vrlo dobro...'

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!
NEVJEROJATNO

TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...
DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje
ČEKA PRESUDU

DOSSIER DEKANIĆ Pijani župan izazvao je nesreću pa stvorio mrežu za muljanje i prikrivanje

Damir Dekanić 2022. pijan je izazvao nesreću. Zvao je bratića da preuzme krivnju. I policajci su muljali na očevidu. U sve se uključila i žena u čiju kuću je udario. Evo kako su ga branili i kako se sve razotkrilo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026