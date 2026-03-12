Hrvatski suverenisti najavili okupljanje desnice u Zagrebu

Hrvatski suverenisti planiraju okupljanje političkih opcija na desnici, istaknuto je u četvrtak u Zagrebu, na izbornoj skupštini gradske organizacije Hrvatskih suverenista, gdje je za predsjednika izabran Frano Čirko. "Mi, Hrvatski suverenisti, uvijek ćemo biti ona spona koja spaja. Zato mi je izuzetno drago što smo ovdje okupili čitavu zagrebačku desnicu. To nije mala stvar i uvjeren sam da će ovo zajedništvo uroditi nečim puno većim", rekao je Čirko. Ocijenio je da u povezivanju političkih opcija na desnici Hrvatski suvenrenisti imaju važnu ulogu. Na skupštini su, uz članove i simpatizere Hrvatskih suverenista, sudjelovali i predstavnici drugih suverenističkih i desnih političkih opcija. Podržali su ih predstavnici stranaka Vukovarske koalicije koju, uz Suvereniste, čine Domino, Blok za Hrvatsku i HSP – kao i članovi vodstva Mosta te stranke Tomislava Jonjića.

Čirko je govorio i o stanju u Zagrebu rekavši da pod sadašnjom gradskom vlasti grad "prolazi kroz razdoblje ozbiljnih komunalnih i političkih problema".

„Nominalno na vlasti u Zagrebu imamo zelenu stranku, no realnost je da naš grad danas prljaviji nego ikada prije. Pretrpani kontejneri, smeće po ulicama, štakori i divlje svinje postali su naličje takozvane ‘zelene revolucije’. Umjesto borbe protiv štakora, oni su kao glavnog neprijatelja Zagreba proglasili Thompsona i njegovu publiku“, ustvrdio je.

Kao jedan od glavnih ciljeva u idućem razdoblju naveo je jačanje stranačke infrastrukture u Zagrebu te okupljanje političkih opcija na desnici. "Pred nama su dva ključna zadatka – izgradnja snažne gradske organizacije i rad na okupljanju i zajedništvu na desnici. Samo tako možemo ponuditi ozbiljnu političku alternativu u Zagrebu", zaključio je Čirko.