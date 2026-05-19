Hrvatski vatrogasci su 2025. godine gasili više požara, ali je izgorjelo znatno manje površine

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 169. sjednici usvojila Izvješće o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini. Ključne podatke o prošlogodišnjoj borbi s vatrenom stihijom pred ministrima su detaljno obrazložili potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je cjelogodišnja sezona 2025. godine donijela nešto više operativnih izazova za vatrogasce u odnosu na 2024. godinu. Iako su domaće snage zabilježile veći broj požara, oni su na kraju rezultirali znatno manjom opožarenom površinom.

Sličan trend Tucaković primjećuje i kada analizira isključivo razdoblje takozvanog glavnog napora požarne opasnosti na priobalnom i krškom području. U tom je periodu sezona 2025. godine također bila zahtjevnija od prethodne. Vatrogasci su se suočili s 21,57 posto više požara raslinja, ali su izvrsnom reakcijom uspjeli smanjiti ukupnu opožarenu površinu za čak 75,71 posto. Kako bi uspješno proveli sve predviđene zadaće, Hrvatska vatrogasna zajednica i Ministarstvo obrane su do 31. prosinca 2025. godine za realizaciju Programa aktivnosti utrošili ukupno 25.633.944,03 eura.

Zračne snage sedam puta gasile u inozemstvu

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je pak statističke podatke koji se odnose na angažman Hrvatske vojske. Između ostalog, iznio je brojke o letovima protupožarnih snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te o aktivaciji resursa Hrvatske ratne mornarice.

Anušić je naglasio da su zračne snage tijekom 2025. godine ostvarile 19 posto manje djelovanja u usporedbi s 2024. godinom, no hrvatski su piloti istovremeno čak sedam puta odlazili u inozemstvo kako bi pomogli u gašenju požara van naših granica. Na koncu, ministar je potvrdio da je Ministarstvo obrane u 2025. godini realiziralo visokih 99,35 posto svog financijskog plana. On je zaključio kako Ministarstvo obrane i Hrvatska vojska već sada intenzivno provode sve potrebne aktivnosti kako bi potpuno spremno dočekali nadolazeću protupožarnu sezonu.