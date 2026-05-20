Hrvatski vojnici heroji Litve! Iz gorućeg automobila spasili su vozača: Pružili mu i prvu pomoć

Trojica hrvatskih vojnika postali su pravi heroji u Litvi! Razvodnik Tino Ćurković, razvodnik Lovre Kovačević i vojnik Leon Zubović izvukli su unesrećenog vozača iz zapaljenog vozila te mu pružili prvu pomoć do dolaska hitnih službi...

- Pripadnici 6. hrvatskog kontingenta u Republici Litvi pružili su pomoć mlađoj muškoj osobi nakon teške prometne nesreće na cesti Kaunas–Jonava, u blizini sela Marinauka - objavio je MORH na svojim stranicama.

Hrvatski vojnici vraćali su se iz Kaunasa prema vojarni u Rukli kada su svjedočili nesreći u kojoj je osobni automobil izgubio nadzor, sletio s ceste i više se puta prevrnuo...

- Hrvatski vojnici odmah su se zaustavili i priskočili u pomoć unesrećenom vozaču čiji je automobil nakon slijetanja s ceste počeo gorjeti - pišu iz MORH-a...

Dalje navode:

- Pripadnik hrvatskog kontingenta, razvodnik Tino Ćurković, osposobljen je i certificiran za pružanje prve pomoći te je zajedno s razvodnikom Kovačevićem i vojnikom Zubovićem unesrećenom vozaču pružio adekvatnu i pravodobnu pomoć. Unatoč zahtjevnim okolnostima, hrvatski vojnici tijekom intervencije iskazali su visoku razinu profesionalnosti, prisebnosti i spremnosti na djelovanje u kriznim situacijama u kojima su ugroženi ljudski životi.