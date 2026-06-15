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VREMENSKA PROGNOZA

Hrvatsku čeka nekoliko vrućih dana: Temperature preko 30 °C, dijelu zemlje prijete i pljuskovi

Piše 24sata,
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Hrvatsku čeka nekoliko vrućih dana: Temperature preko 30 °C, dijelu zemlje prijete i pljuskovi
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Brodarica: Turisti osvježenje pronašli na plaži Rezalište | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prema izgledima vremena koje je objavio DHMZ, od srijede do petka prevladavat će pretežno sunčano i vruće vrijeme

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak će u većini Hrvatske prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Ujutro se na kopnu mjestimice može očekivati magla, dok su tijekom dana u unutrašnjosti Dalmacije mogući lokalni pljuskovi uz razvoj oblaka. Poneki pljusak moguć je i na krajnjem jugu zemlje.

Foto: DHMZ

Prema večeri sa sjeverozapada se očekuje postupan porast naoblake. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prijepodne će puhati umjerena bura, dok će na jugu prevladavati jugo.

U drugom dijelu dana zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 10 do 15 °C, na Jadranu između 16 i 21 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 25 i 30 °C.

Foto: DHMZ

Prema izgledima vremena koje je objavio Državni hidrometeorološki zavod, od srijede do petka prevladavat će pretežno sunčano i vruće vrijeme. Na kopnu će uz umjeren dnevni razvoj oblaka povremeno biti moguć poneki pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj.

U unutrašnjosti će vjetar većinom biti slab, dok će na Jadranu u noćnim i jutarnjim satima puhati slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadnjak.

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