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KLIMATOLOŠKI FENOMENI

Kakva nas zima čeka? Jesen je postala nastavak ljeta, a sve ovisi hoće li se El Nino pojačati

Piše Filip Sulimanec,
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Kakva nas zima čeka? Jesen je postala nastavak ljeta, a sve ovisi hoće li se El Nino pojačati
Foto: PIXSELLL
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Posljednjih desetak godina gotovo svi sezonski modeli pokazuju isti trend, temperature rastu, dok oborine postaju sve teže predvidive.

Najnovija sezonska prognoza Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), utemeljena na ansamblu od 51 numeričke simulacije, daje prilično jasan signal: kraj ljeta, cijela jesen i početak zime u Hrvatskoj vrlo će vjerojatno biti topliji od klimatološkog prosjeka, piše N1.

Posljednjih desetak godina gotovo svi sezonski modeli pokazuju isti trend, temperature rastu, dok oborine postaju sve teže predvidive. Ovogodišnju prognozu posebno zanimljivom čini činjenica da se pojavljuje u trenutku kada se istodobno razvija nekoliko velikih klimatskih procesa koji mogu međusobno djelovati.

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Prvi je razvoj nove epizode El Niña u sklopu ENSO ciklusa u tropskom Tihom oceanu. Drugi je i dalje vrlo topao sjeverni Atlantik i režim njegovih morskih struja, a treći rekordno zagrijano Sredozemno i Jadransko more, koje nakon ljeta ulazi u jesen s golemom količinom pohranjene topline.

U dugoročnim vremenskim prognozama ne promatraju se pojedinačne meteorološke pojave, nego međudjelovanje globalnih klimatskih procesa. Tek kada ENSO, stanje Atlantskog oceana, temperatura Sredozemlja i sezonski modeli počnu pokazivati isti signal, može se govoriti o povećanoj vjerojatnosti određenog razvoja atmosferskih procesa i vremena na velikoj vremenskoj skali od nekoliko tromjesečja ili pola godine.

Ako se tijekom jeseni El Niño dodatno intenzivira, kao što sada sugeriraju oceanski i atmosferski pokazatelji, njegov bi se utjecaj mogao početi osjećati upravo tijekom studenoga i prosinca.

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Istodobno će vrlo toplo Sredozemno more ostati važan izvor topline i vlage za razvoj ciklona. Zbog toga je realno očekivati da će se i ove jeseni izmjenjivati dulja stabilna razdoblja s epizodama vrlo intenzivnih oborina i izraženih vremenskih nepogoda.

Drugim riječima, ne mijenja se samo srednja temperatura, nego i dinamika atmosfere. Upravo bi povećana količina raspoložive energije mogla biti jedno od glavnih obilježja vremena tijekom druge polovice godine.

Rujan nastavak ljeta

Rujan bi mogao više nalikovati nastavku ljeta nego početku klimatološke jeseni. Temperatura mora ostat će iznadprosječno visoka, što znači da će Sredozemlje i Jadran i dalje biti važan izvor topline i vlage za razvoj ciklona.

Topla zima

Sezonski model pokazuje da bi početak klimatološke zime mogao ostati topliji od prosjeka. To, međutim, ne znači da neće biti prodora hladnog zraka.

Naprotiv, upravo tijekom El Niña atmosfera često postaje dinamičnija. Umjesto dugotrajnih razdoblja stabilne hladnoće, moguća je češća izmjena toplih jugozapadnih strujanja i kratkotrajnih, ali vrlo izraženih prodora polarnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka.

Takva konfiguracija pogoduje snažnom meandriranju mlazne struje, razvoju frontalnih sustava i brzoj izmjeni vremenskih prilika.

Za Hrvatsku to znači da će mogućnost snijega i dalje postojati, osobito u gorju i unutrašnjosti tijekom hladnih prodora, ali će između njih vjerojatno prevladavati razdoblja iznadprosječno toplog vremena.

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Komentari 18
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