Hrvatsku je Europskoj komisiji zbog restriktivnih mjera u zakonu prijavio je EUROMAT

Konačni tekst izmjena Zakona o igrama na sreću pohvalili su zastupnici i pozicije i opozicije. Nova pravila od iduće godine donose zabranu postavljanja kladomata u ugostiteljskim objektima, uvode se mjere društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, obvezna identifikacija svih igrača, uspostava registra isključenih igrača, reguliranje rada nedjeljom, kao i ograničavanje oglašavanja igara na sreću. Uredbom će se, najavljeno je, propisati dozvoljena udaljenost kladionica od škola i dječjih igrališta.

Zastupnici podržavaju izmjene zakona, navodeći kako je to značajan iskorak u borbi protiv ovisnosti o kockanju, ali Europska federacija za igre na sreću i rekreaciju podnijela je formalni prigovor Europskoj komisiji zbog toga što Hrvatska nije obavijestila Komisiju o svojem Zakonu o igrama na sreću u skladu s postupkom TRIS, kako to zahtijeva Direktiva EU. Federacija upozorava da Vlada RH provodi reformu zakonodavstva bez ispunjavanja ovog uvjeta, što bi moglo dovesti do kršenja prava EU.

Restriktivne mjere poput obavezne identifikacije igrača, uspostave registra za samoisključenje, ograničenja u oglašavanju, restrikcija u lokaciji objekata, određivanja specifičnih dana rada te povećanja naknada za licencije i poreza, prema EUROMAT-u, izravno utječu na pristup tržištu i pružanje usluga u industriji igara na sreću, što zahtijeva prethodnu obavijest EK. Navode da bi neispunjavanje postupka obavijesti moglo rezultirati suspenzijom zakona, pa čak i pokretanjem postupka zbog povrede protiv Hrvatske.

- Ako Komisija ozbiljno namjerava ojačati unutarnje tržište, tad mora osigurati da države članice poštuju zakon - rekao je Jason Frost, predsjednik EUROMAT-a, te je podsjetio na slučaj iz 2014. kad je EK intervenirala u sličnoj situaciji, što je dovelo do povlačenja Zakona o igrama na sreću u Hrvatskoj.

- Republika Hrvatska uredno je podnijela 2023. Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehničkih uvjeta ispravnosti automata za zabavne igre na notifikaciju. U TRIS bazi više je od 500 notificiranih akata koji se bave isključivo igrama na sreću. Iz kojeg razloga ministarstvo sad nije podnijelo akt na notifikaciju, otvoreno je pitanje - navode iz Hrvatske udruge priređivača igara na sreću.

Na potez EUROMAT-a tražili smo reakciju Ministarstva financija i Europske komisije, ali do zaključenja ovog broja nismo ih dobili odgovor. 