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IZBJEGAO TRAGEDIJU

Hrvatu u Njemačkoj postavili bombu ispod auta: 'Ovo je bio kukavički čin, ja se ne bojim'

Piše Ivan Štengl,
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Hrvatu u Njemačkoj postavili bombu ispod auta: 'Ovo je bio kukavički čin, ja se ne bojim'
Foto: Matthias Balk/DPA
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Odmah po dojavi, na mjesto događaja stigle su jake policijske snage, vatrogasci i hitna pomoć, a cijelo područje bilo je blokirano satima

Ante Šimunović (50), Hrvat koji u Njemačkoj vodi vrtlarski obrt, za dlaku je izbjegao tragediju nakon što je ispod svog službenog kombija pronašao eksplozivnu napravu. Pokušaj ubojstva koji podsjeća na mafijaške likvidacije dogodio se u mirnom selu Grasdorf u Donjoj Saskoj, a samo je prisebnost vlasnika spriječila katastrofu.

Prema njegovim riječima, vrtlar je u nedjelju primijetio sumnjiv paket ispod službenog kombija. Paket je bio veći od kutije za užinu, omotan crnom ljepljivom trakom te ispunjen s dvije šake vijaka i matica. 

Oko ispušnog ventila bile su žice, a iz paketa je virio klin detonatora uz koji je crvenom žicom bila obješena mala crna baterija.

Istražitelji vjeruju da je naprava sadržavala i plastični eksploziv te da je bila dizajnirana da se aktivira otvaranjem vozačevih vrata. Njemački mediji, poput Bilda, opisali su slučaj kao pokušaj ubojstva u mafijaškom stilu.

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Odmah po dojavi, na mjesto događaja stigle su jake policijske snage, vatrogasci i hitna pomoć, a cijelo područje bilo je blokirano satima. Mještani malog sela s osamsto stanovnika promatrali su intervenciju specijaliziranog tima za razminiranje. Koristeći robota, stručnjaci su sigurno uklonili opasnu napravu.

Bomba je potom transportirana na obližnje polje, gdje je u ponedjeljak ujutro kontrolirano detonirana. Policija je pokrenula opsežnu istragu o pokušaju ubojstva, no zasad nema osumnjičenih. Kao jedan od mogućih motiva provjerava se poslovna konkurencija, ali sve opcije ostaju otvorene.

Šimunović je odbio policijsku zaštitu koju su mu ponudili.

- Ne želim državu koštati ništa. Ne bojim se. Ovo je bio kukavički čin, ali ja glavu neću saginjati - poručio je Šimunović.

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