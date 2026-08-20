'SLOM ŽIVACA' Zagrepčanin u banci vidio minus na računu: 'Najbolje da tu bacim bombu'

Gotovo dvije godine nakon incidenta u banci u centru Zagreba javno je objavljena presuda 47-godišnjaku koji je, nakon što mu je djelatnica otkrila stanje na tekućem računu, rekao: "Ma, najbolje da ja tu sada bacim bombu i sve eksplodira". Zagrepčanin je zbog tog incidenta proglašen krivim, a izrečena mu je novčana kazna od 300 eura.

Djelatnica banke na sudu je ispričala da je muškarac bio uznemiren već kada je uzeo broj na redomatu. Nakon što je došao na red, zatražila ga je osobnu iskaznicu, piše Doris Vučić za Jutarnji.

- Nakon što sam ga zamolila za osobnu iskaznicu, okrivljenik me upitao mogu li svojim tijelom zaštititi monitor kako kamera ne bi snimila njegove podatke. Pristala sam, no kada sam mu rekla da je njegov saldo bio u minusu, dodatno se uzrujao. Počeo se hvatati za glavu, spominjući kinesko veleposlanstvo koje mu opet nije uplatilo novac - ispričala je.

U jednom trenutku zamolio ju je za cigaretu. Budući da joj je bilo žao muškarca, ustala je od stola kako bi kolegice pitala za cigaretu.

- Jedna mi je rekla da odem do sobice i da ju uzmem iz njezine torbice, a da bih došla do tamo morala sam proći pokraj okrivljenika. Na tom me putu zaustavio i rekao: "Imate li cigaretu? Hoće li doći ta cigareta?", na što sam mu odgovorila da upravo idem po nju. U tom trenutku on se spustio na pod i rekao: "Ma, najbolje da ja ovdje bacim bombu" - rekla je djelatnica.

Dodala je kako se uplašila jer je 47-godišnjak tada i pljesnuo rukama. Zaštitar je pozvao policiju, a muškarca je dolazak policijskih službenika također zbunio.

- Kada su policajci ušli u banku, djelatnicu je upitao: "Zašto ste pozvali policiju?".

Općinski prekršajni sud u Zagrebu proglasio ga je krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 300 eura. Sud ga je oslobodio plaćanja troškova prekršajnog postupka jer ih, kako je ocijenjeno, ne bi mogao podmiriti bez štete za svoje uzdržavanje.