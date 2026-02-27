HSLS-ova Đurić: Ako se moramo razići zbog NDH, razići ćemo se

U emisiji Poligraf Nevenka Đurić (HSLS), Josip Borić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Matija Posavec (Nezavisna platforma Sjevera) i Dario Zurovec raspravljali su o stabilnosti vladajuće većine, slučaju Josipa Dabre, mogućem izlasku HSLS-a iz Vlade te političkim preslagivanjima i regionalnim projektima. U fokusu je bila i nova saborska ruka – Boška Ban.

Đurić: HSLS ostaje pri stavu o Dabri, “ovo nije normalno”

Nevenka Đurić poručila je da HSLS ne odustaje od svog stava vezanog uz slučaj Josipa Dabre te da se ne radi o ultimatumu.

– “Problem je gospodin Josip Dabro i nije riječ o nikakvom ultimatumu. Mi smo ponudili rješenje - ili će Vlada resnastaviti bez HSLS-a ili će nastaviti sa”, kazala je, a na primjedbu da to zvuči kao ultimatum odgovorila je: “Ne, ja samo govorim o stvarnosti koja je tu.”

- Ako se mi moramo razići radi NDH i veličanja Ante Pavelića, mi ćemo se razići. Život ide dalje, sa ili bez HSLS-a. Nama je drago da je HDZ aktivirao jednu ruku, dvije ruke, odnosno svoje sugovornike u Saboru, jer je on nas time zapravo na neki način i rasteretio. Ali izbor hoće li Vlada ići dalje s HSLS-om ili ne nije na nama. Taj izbor je na nekome drugome trenutno, poručila je.

Naglasila je da krize u Hrvatskoj neće biti bez obzira na ishod te da je stav HSLS-a jedinstven, a mogući gubitak funkcija, rekla je, nije tema koja ih opterećuje.

Upozorila je i na, kako je navela, banaliziranje ponašanja koje se u javnosti opisuje kao “eksces” ili “nestašluk”:

– “Pazite, vi imate pucanje iz pištolja, onda imate pucanje iz automatske puške, onda imate davanje oružja maloljetnom djetetu, sada vidimo i neko krivotvorenje zapisnika. Meni se to čini kao neki ‘gangsterluk’.”

Posebno je istaknula i veličanje NDH i Ante Pavelića:

– “Onda imate i veličanje Ante Pavelića i NDH, to je sigurno ustašluk. Ja tu nigdje ne vidim nestašluk.”

Pozvala se na Hanu Arendt i koncept banalnosti zla te zaključila:

– “Ovo nije normalno. Ovo ne može biti normalno.”

Borić: Ne očekujem potrese, većina je stabilna

Josip Borić rekao je da nakon isteka roka koji se u javnosti naziva “Hrebakov ultimatum” ne očekuje nikakve potrese te da se “nakon 20 dana neće dogoditi ništa”. Istaknuo je da je koalicija već pokazala stabilnost i da HDZ na glasovanjima deset godina osigurava potrebnih 76 ruku.

– “Koalicija je pokazala da može odraditi i da može funkcionirati bez ikakvih problema, neovisno o ovim odnosima između dva koalicijska partnera”, rekao je.

Dodao je da se u javnosti, po njemu, previše spekulira o tome ima li većine, te se osvrnuo i na izostanke oporbe s glasovanja. O mogućim potezima HSLS-a zaključio je:

– “Svatko je od nas svoga tijela gospodar.”

Bauk: “Podebljavanje” većine smanjuje važnost manjih partnera

Arsen Bauk komentirao je odlazak Boške Ban i podsjetio da je bila na SDP-ovoj listi 2020. i 2024., a razlaz je, rekao je, završen na lokalnim izborima 2025. kada je iskazala ambiciju za kandidaturu u Čakovcu, što stranka nije prihvatila.

Govoreći o većini, Bauk je ocijenio da veći broj ruku ide u prilog HDZ-u, a ne manjim partnerima.

– “Ako dobiju još jednu ruku pa budu na 78, onda će moći reći da ni ne ovise o HSLS-u, jer će opet bez HSLS-a biti 76”, rekao je.

Dodao je da politički transferi i repozicioniranja nisu novost te da su dio procesa uoči izbora.

U dijelu rasprave o politici, ideologiji, Ustavu i DORH-u Bauk je rekao da problem, po njemu, nije samo Josip Dabro, nego i stranka koja je stala iza njega, dok će se pravnim aspektima baviti DORH koji provodi izvide. Na kraju je ustvrdio da su “Josip Dabro i Domovinski pokret u ovom trenutku izvan toga”, misleći na ustavni okvir, te da HDZ takve poteze partnera zasad tolerira.

Posavec: Nismo sudjelovali u preslagivanjima, “ne” ulasku u koaliciju

Matija Posavec rekao je da njegova stranka nije sudjelovala ni u kakvim dogovorima ili preslagivanjima posljednjih dana.

– “Niti smo sudjelovali, niti razgovarali, niti pregovarali, niti bili umiješani u bilo kakvo preslagivanje ili dogovore”, rekao je.

Na hipotetsko pitanje bi li ušao u koaliciju ako ga premijer pozove odgovorio je: “Ne”.

Kao teme koje bi otvorio naveo je palijativnu medicinu u Međimurju i pitanje ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U raspravi o projektima poručio je da je “žalosno” ako realizacija ovisi o tome jeste li dio vladajućih te kao primjer naveo centar palijativne medicine za koji, rekao je, dvije i pol godine stoji građevinska dozvola jer Ministarstvo zdravstva nije dalo suglasnost. Kritizirao je i reformu kojom su bolnice prešle pod državu, tvrdeći da se nakon dvije godine ne vide najavljeni pomaci.

Zurovec: “Broji se dizalica i finišer”, spreman za razgovor zbog projekata

Dario Zurovec telefonski je komentirao navode o mogućoj “Batak koaliciji”, rekavši da novinare i fotografe nije zvao te da je slične priče čuo već više puta.

Istaknuo je da građani vrednuju konkretne projekte, a ne ideološke rasprave:

– “Ono što vam se broji je dizalica i finišer.”

Rekao je da je za razgovor i komunikaciju te da bi s premijerom pio kavu prvenstveno zbog projekata, posebno spominjući prigradsku željezničku prugu od Zagreba do Samobora preko Svete Nedjelje, koju vidi kao “ulaznicu” za razgovor. Na opasku o ranijem članstvu u HDZ-u rekao je:

– “Ja sam ga i učlanio u HDZ, ako se ne varam. Mislim da mu je jedan od prvih skupova bio 100 metara od moje kuće.”