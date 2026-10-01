HSS dijeli 500 kg ličkog krumpira Zagrepčanima: 'Lika nije smeće, Lika je hrana'

Hrvatska seljačka stranka (HSS) u subotu organizira besplatnu podjelu ličkog krumpira želeći tako poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane koji bi, upozorava, mogli postati kolateralne žrtve situacije s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Dođite, preuzmite lički krumpir, pozvala je ta stranka građane u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću, na ugao Jurišićeve i Petrinjske ulice.

"Krumpir je simbol Like, a Radić HSS-a. Donirat ćemo lički krumpir Zagrepčanima i svima koji se zateknu tamo kako bismo smanjili pritisak na ličke proizvođače, dali im potporu u ovim trenucima zabrinutosti za svoju egzistenciju, a građanima ukazali da je hrana iz Like zdrava", poručuje predsjednik HSS-a Darko Vuletić.

Ta akcija, u kojoj HSS-ovci pripremaju podjelu 500 kilograma ličkog krumpira, dio je njihove kampanje „Lika nije smeće, Lika je hrana“.

Stranka ju je pokrenula kako bi pomogla ličkim proizvođačima.

Poljoprivrednici iz Like mogli bi postati kolateralne žrtve cijele situacije s otpadom i neodgovornih pojedinih političara koji govore svašta, upozorava Vuletić.

Dodaje kako su proizvođači ovih dana izvadili tek trećinu krumpira pa se još ne može ocijeniti u kojoj mjeri im je načinjena reputacijska šteta izjavama o zagađenosti Like te kako će se odraziti na prodaju.

"A izrazito su zabrinuti, ne samo proizvođači krumpira, nego i ostali“ ističe Vuletić.

Predsjednik HSS-a najavljuje da će njegova stranka učiniti sve da država pomogne ličkim poljoprivrednim proizvođačima da prežive i refundira gubitke ukoliko im se zaista ostvari reputacijska šteta i padne potražnja za njihovim proizvodima.