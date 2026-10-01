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Žele pomoći proizvođačima

HSS dijeli 500 kg ličkog krumpira Zagrepčanima: 'Lika nije smeće, Lika je hrana'

Piše HINA,
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HSS dijeli 500 kg ličkog krumpira Zagrepčanima: 'Lika nije smeće, Lika je hrana'
Zagreb: Jutarnje buđenje grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Hrvatska seljačka stranka u subotu organizira akciju besplatne podjele ličkog krumpira u Zagrebu s ciljem podrške lokalnim poljoprivrednicima i promicanja zdrave hrane iz Like.

Hrvatska seljačka stranka (HSS) u subotu organizira besplatnu podjelu ličkog krumpira želeći tako poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane koji bi, upozorava, mogli postati kolateralne žrtve situacije s otpadom i neodgovornih izjava pojedinih političara. Dođite, preuzmite lički krumpir, pozvala je ta stranka građane u subotu od 10 sati kod spomenika Stjepanu Radiću, na ugao Jurišićeve i Petrinjske ulice.

"Krumpir je simbol Like, a Radić HSS-a. Donirat ćemo lički krumpir Zagrepčanima i svima koji se zateknu tamo kako bismo smanjili pritisak na ličke proizvođače, dali im potporu u ovim trenucima zabrinutosti za svoju egzistenciju, a građanima ukazali da je hrana iz Like zdrava", poručuje predsjednik HSS-a Darko Vuletić. 

 Ta akcija, u kojoj HSS-ovci pripremaju podjelu 500 kilograma ličkog krumpira, dio je njihove kampanje „Lika nije smeće, Lika je hrana“.

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 Stranka ju je pokrenula kako bi pomogla ličkim proizvođačima.

Poljoprivrednici iz Like mogli bi postati kolateralne žrtve cijele situacije s otpadom i neodgovornih pojedinih političara koji govore svašta, upozorava Vuletić.

Dodaje kako su proizvođači ovih dana izvadili tek trećinu krumpira pa se još ne može ocijeniti u kojoj mjeri im je načinjena reputacijska šteta izjavama o zagađenosti Like te kako će se odraziti na prodaju.

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 "A izrazito su zabrinuti, ne samo proizvođači krumpira, nego i ostali“ ističe Vuletić. 

 Predsjednik HSS-a najavljuje da će njegova stranka učiniti sve da država pomogne ličkim poljoprivrednim proizvođačima da prežive i refundira gubitke ukoliko im se zaista ostvari reputacijska šteta i padne potražnja za njihovim proizvodima.

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