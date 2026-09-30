HZJZ: Voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji i na Pagu je sigurna

Novo uzorkovanje provedeno je od 14. do 17. rujna 2026., a rezultati su pokazali da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, priopćeno je iz HZJZ-a.

Ukupno je uzeto 20 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever i Pag Jug.

Do sada je ukupno analiziran 131 uzorak vode. Rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju distribuira javni isporučitelj. U jednom uzorku sa slavine utvrđena je povišena koncentracija olova povezana s internim instalacijama objekta, a ne s kvalitetom vode koju distribuira javni isporučitelj. Takva odstupanja najčešće nastaju otpuštanjem metala iz kućnih cijevi, slavina i drugih dijelova unutarnje vodoopskrbne mreže.

"Izvanredno uzorkovanje nastavlja se sukladno dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, a rezultate objavljujemo jednom tjedno", stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).