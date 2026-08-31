HSS o pomoru ribe u Savi: 'Netko mora odgovarati, nije sve zbog vrućine i vodostaja...'

Hrvatska seljačka stranka (HSS) poručila je da se masovni pomor ribe u Savi ne može se svesti samo na visoke temperature, nizak vodostaj i splet nesretnih okolnost te pozvala Državni inspektorat da postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li elementi kaznene odgovornosti.

Iz HSS-a poručuju da slučaj neće prepustiti zaboravu. "Ako nadležne institucije i Grad Zagreb ne poduzmu konkretne mjere, ne utvrde sve okolnosti i ne sankcioniraju odgovorne, pokrenut ćemo sve raspoložive pravne mehanizme te organizirati građanske akcije kako bismo zaštitili Savu, naše vode i zajednicu", naglasio je predsjednik HSS-a Darko Vuletić.

Dodao je kako Sava nije odvodni kanal, a zaštita okoliša PR pitanje. "Za ovakav pomor netko mora odgovarati", priopćio je Vuletić.

HSS pita kako je moguće da Zagrebački Holding tvrdi da su svi parametri uredni, a nadležna inspekcija nekoliko dana kasnije utvrđuje prekoračenja dopuštenih vrijednosti?

"Ako je sustav nadzora Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda registrirao prekoračenja, javnost mora znati tko je za njih znao i kako se postupalo. Ako ih nije registrirao, potrebno je objasniti zašto ih interni sustav kontrole nije uočio", napominju iz te stranke.

Kažu i kako još više zabrinjava činjenica da su prve znakove problema na Savi, neugodan miris i uginulu ribu, uočili građani, ribolovci i ljudi na terenu, a ne sustavi nadzora onih koji upravljaju postrojenjem. "To otvara dodatno pitanje je li sustav kontrole reagirao pravodobno i je li uopće registrirao što se događalo", navode iz HSS-a.

Suglasni su da visoke temperature i nizak vodostaj mogu biti dodatni čimbenici, ali i naglašavaju da ne mogu biti opravdanje za prekoračenja dopuštenih vrijednosti onečišćujućih tvari.

Vuletić napominje i kako od kolovoza 2024. zagrebačkim pročistačem upravlja gradski sustav putem Vodoopskrbe i odvodnje te poručuje kako upravo zato HSS traži potpunu transparentnost o radu i održavanju postrojenja.

"Od Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga i Vodoopskrbe i odvodnje zahtijevamo objavu svih internih analiza vode iz razdoblja prije, tijekom i nakon pomora, podataka o eventualnim kvarovima i intervencijama te evidencije održavanja postrojenja. Potrebno je utvrditi i jesu li u trenutku pomora svi dijelovi sustava radili punim kapacitetom, jesu li svi servisi provedeni pravodobno te je li bilo problema s održavanjem ili nabavom rezervnih dijelova", kažu u HSS-u.

Ističu i kako je potrebno utvrditi jesu li u trenutku pomora svi dijelovi sustava radili punim kapacitetom, jesu li svi servisi provedeni pravodobno te je li bilo problema s održavanjem ili nabavom rezervnih dijelova.

Dodaju kako dodatno zabrinjava podatak Hrvatskih voda da uzvodno od zagrebačkog gradskog odvodnog kanala nije bilo uginule ribe, dok je nizvodno pomor zabilježen na potezu dugom desecima kilometara.

Državni inspektorat je 27. kolovoza izvijestio da su analize Save na ispustima iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice pokazale prisutnost onečišćujućih tvari iznad graničnih vrijednosti te je utjecaj tog ispusta na pomor riba značajan, iako ne jedini.