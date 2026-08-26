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AKCIJE SPAŠAVANJA

KALVARIJE NA MORU Kod Čiova tragali za nestalim na jet-skiju, pomorska nesreća kod Kaprija

Piše Ivan Štengl,
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KALVARIJE NA MORU Kod Čiova tragali za nestalim na jet-skiju, pomorska nesreća kod Kaprija
Jadrija: Mjestani Prvi? luke prosvjeduju brodicama nezadovoljni stanjem brodova na liniji 505 u koncesiji "Jadrolinije" | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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U jučerašnjim akcijama na moru, hitna potraga za nestalim voditeljem jet-skija završila je uspješno, dok su dvoje ozlijeđenih iz pomorske nesreće kod Kaprije prevezeni u bolnicu.

Čak dvije akcije na moru dogodile su se jučer na hrvatskom moru. U jednoj je bila potraga za nestalim voditeljem jet-skija u trogirskom arhipelagu, a u drugoj je riječ o pomorskoj nesreći kod otoka Kaprije.

- Dojava o nestanku državljanina Republike Hrvatske tijekom plovidbe brzim rekreativnim plovilom (jet-ski), kod otoka Čiovo, u MRCC Rijeka zaprimljena je sinoć, 25. kolovoza u 21,10 sati posredstvom Županijskog dojavnog centra ŽC 112 Split  - navode iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u priopćenju.

Odmah nakon dojave, pokrenuta je koordinirana akcija traganja i spašavanja brodicom iz sastava Ispostave lučke kapetanije Milna.

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- O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Split (PPAP Split), odakle je u traganje za nestalim angažirana jedna brodica, kao i jedna vatrogasna brodica Javne vatrogasne postrojbe JVP Trogir te dvije brodice u vlasništvu građana, koji su se također priključili traganju.

Pretraženo je područje otočića Balkun, Pijavica, Gornja Kluda, Sridnja Kluda, vela Kluda i hrid Galera prema Sv. Fumiji. Nestali je pronađen  u području između otoka Mali i Veli Drvenik.

- Nakon što je nestali pronađen živ i neozlijeđen, ali pothlađen, službenici PPAP Split preuzeli su spašenoga u daljnje postupanje čime je akcija okončana, a spasilačke brodice upućene na polazišne pozicije, dok je daljnje emitiranje poziva hitnosti putem ORP Split-radio, obustavljeno.

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U pomorskoj nesreći u uvali Kaprije, nasuprot trajektnog pristaništa, ozlijeđeno je dvoje ljudi. Riječ je o članovima posade putničkog katamarana 'Mali Princ', kojima su mještani pomogli prilikom evakuacije. Unesrećeni su brodicom udarili u obalu.

Ozlijeđene su prevezli u Šibenik.

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