Istražuju smrt dvoje radnika: 'Pustite ga, ja ću ga spasiti...'

U tvornici DIV Knin jučer su poginula dvojica radnika. Riječ je o 34-godišnjaku i 20-godišnjaku. Oboje su bili zaposleni u tvornici.

Glasnogovornica šibensko-kninske policije Marica Kosor za Index je potvrdila kako je kriminalističko istraživanje u tijeku:

- Tijela su na obdukciji. Izuzeti su uređaji i oprema radi daljnjeg vještačenja, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja će se znati sve okolnosti.

Prema neslužbenim informacijama koje donosi Jutarnji, oba radnika poginula su od strujnog udara tijekom čišćenja bazena u pogonu za galvanizaciju, kolokvijalno zvanom “galvana”. Obojica su preminula na mjestu nesreće. Riječ je navodno o metalnom bazenu dugačkom četiri metra i teškom nekoliko tona u kojem se odlaže tekući cink, koji se koristi u procesu galvanizacije. Nakon što je ta tekućina iz bazena potrošena, pristupa se redovitom čišćenju posebnom kiselinom za tu namjenu.

Prilikom ovog kobnog čišćenja, 34-godišnjak se okliznuo i pao u bazen te ga je pogodio strujni udar. Njegov mlađi kolega navodno je rekao ostalim prisutnim radnicima:

- Nemojte ga dirati, ja ću ga spasiti’. Međutim, kad ga je primio za ruku, i njega je spržila struja.

Vahid Derić, radnik koji je u tvornicu došao raditi iz BiH prije sedam mjeseci za Jutarnji je izjavio:

- Poznavao sam obojicu, to su mi kolege, radili smo jedni do drugoga. Ja radim na strojevima, oni dolje u pogonu galvane. Dobri ljudi. Dogodila se tragedija, nešto sa strujom nije bilo u redu. Uzrok njihove pogibije doznat ćemo nakon istrage. Dosad nije bilo problema, a kad se čisti taj bazen, ne isključuje se struja. Međutim, danas je došlo do nekog kvara i prethodno je nestalo struje. Što je uzrok, ne znam. Bilo je slučajeva da je u starom pogonu nestajalo struje, a u galvani nikad. Nisam vidio kako se to dogodilo. To je bilo za vrijeme marende i kad sam se vraćao, vidio sam kako nose tijela, rekao je Derlić.

Dodao je da je u tvornici zaštita na radu bila na visokoj razini te da nitko ne može početi raditi u tvornici dok ne položi zaštitu na radu.