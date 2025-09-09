Obavijesti

News

Komentari 2
UMIROVLJENI BRIGADIR

Htio upasti na Pantovčak, ide u istražni zatvor: Terete ga za lažnu uzbunu, našli mu strojnicu

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Htio upasti na Pantovčak, ide u istražni zatvor: Terete ga za lažnu uzbunu, našli mu strojnicu
Foto: what'supcams/screenshot

Kako smo ranije pisali, kod kuće je nađena strojnica marke FMK - 3, devet milimetara, te 120 komada raznog streljiva

Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni Stanislavu Kruliću, umirovljenom brigadiru koji je na silu pokušao ući na Pantovčak u Ured predsjednika. Prihvatili su stoga prijedlog DORH-a nakon ispitivanja osumnjičenog.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 5. rujna 2025. u Zagrebu, nakon što je, zbog neovlaštenog ulaska unutar ograđenog prostora Ureda predsjednika Republike Hrvatske zatečen po djelatnicima osiguranja, neistinito im naveo da u osobnom vozilu ima bombu, što je uzrokovalo hitni dolazak djelatnika policije i službi zaduženih za osiguranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Osim toga, osnovano se sumnjiči da je na adresi stanovanja neovlašteno posjedovao, vatreno oružje, spremnike oružja te veće količine streljiva - navode iz DORH-a u priopćenju.

DOZNAJU 24SATA Htio upasti na Pantovčak, rekao da ima bombu. Evo kakvu su mu strojnicu našli u pretresu kuće!
Htio upasti na Pantovčak, rekao da ima bombu. Evo kakvu su mu strojnicu našli u pretresu kuće!

Tereti ga se za lažnu uzbunu, neovlašteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Istražni zatvor određen mu je opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

U kući mu našli strojnicu

Kako smo ranije pisali, kod kuće je nađena strojnica marke FMK - 3, devet milimetara, te 120 komada raznog streljiva.

Riječ je o umirovljenom časniku koji je godinama službovao u Uredima predsjednika na Pantovčaku te je obnašao dužnost pročelnika jednog od odjela kod nekoliko hrvatskih predsjednika. Ujedno je bio vojni ataše u jednoj od susjednih zemalja, a nakon umirovljenja aktivno je sudjelovao i u radu braniteljskih udruga u Zagrebu, gdje je također imao istaknute funkcije.

Strojnica FMK-3 je argentinsko oružje razvijeno početkom sedamdesetih godina u tvornici Fabricaciones Militares. Koristi metak 9×19 mm Parabellum i može pucati u poluautomatskom i automatskom režimu. Brzina paljbe iznosi oko 600 metaka u minuti, a efikasni domet doseže približno 100 do 150 metara. 

Foto: Wikipedia

Oružje se puni spremnicima kapaciteta 25 ili 40 metaka. Konstrukcijski je vrlo jednostavna, koristi zatvarač s povratnom oprugom, a većina dijelova, uključujući cijev, izrađena je od čelika. Najčešće se koristi preklopni metalni kundak, što povećava praktičnost i olakšava nošenje. FMK-3 se ističe svojom robusnošću, pouzdanošću i niskim troškovima proizvodnje, zbog čega se često uspoređuje s izraelskim Uzijem. Unatoč starijem datumu razvoja, i dalje se koristi u pojedinim zemljama Latinske Amerike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025