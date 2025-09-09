Htio upasti na Pantovčak, ide u istražni zatvor: Terete ga za lažnu uzbunu, našli mu strojnicu

Županijski sud u Zagrebu odredio je istražni Stanislavu Kruliću, umirovljenom brigadiru koji je na silu pokušao ući na Pantovčak u Ured predsjednika. Prihvatili su stoga prijedlog DORH-a nakon ispitivanja osumnjičenog.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 5. rujna 2025. u Zagrebu, nakon što je, zbog neovlaštenog ulaska unutar ograđenog prostora Ureda predsjednika Republike Hrvatske zatečen po djelatnicima osiguranja, neistinito im naveo da u osobnom vozilu ima bombu, što je uzrokovalo hitni dolazak djelatnika policije i službi zaduženih za osiguranje Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Osim toga, osnovano se sumnjiči da je na adresi stanovanja neovlašteno posjedovao, vatreno oružje, spremnike oružja te veće količine streljiva - navode iz DORH-a u priopćenju.

Tereti ga se za lažnu uzbunu, neovlašteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Istražni zatvor određen mu je opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

U kući mu našli strojnicu

Kako smo ranije pisali, kod kuće je nađena strojnica marke FMK - 3, devet milimetara, te 120 komada raznog streljiva.

Riječ je o umirovljenom časniku koji je godinama službovao u Uredima predsjednika na Pantovčaku te je obnašao dužnost pročelnika jednog od odjela kod nekoliko hrvatskih predsjednika. Ujedno je bio vojni ataše u jednoj od susjednih zemalja, a nakon umirovljenja aktivno je sudjelovao i u radu braniteljskih udruga u Zagrebu, gdje je također imao istaknute funkcije.

Strojnica FMK-3 je argentinsko oružje razvijeno početkom sedamdesetih godina u tvornici Fabricaciones Militares. Koristi metak 9×19 mm Parabellum i može pucati u poluautomatskom i automatskom režimu. Brzina paljbe iznosi oko 600 metaka u minuti, a efikasni domet doseže približno 100 do 150 metara.

Foto: Wikipedia

Oružje se puni spremnicima kapaciteta 25 ili 40 metaka. Konstrukcijski je vrlo jednostavna, koristi zatvarač s povratnom oprugom, a većina dijelova, uključujući cijev, izrađena je od čelika. Najčešće se koristi preklopni metalni kundak, što povećava praktičnost i olakšava nošenje. FMK-3 se ističe svojom robusnošću, pouzdanošću i niskim troškovima proizvodnje, zbog čega se često uspoređuje s izraelskim Uzijem. Unatoč starijem datumu razvoja, i dalje se koristi u pojedinim zemljama Latinske Amerike.