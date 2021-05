Otkrivamo kako Helena Begenišić i njena suradnica Barbara Brezac Benigar prijete ovrhom ljudima koji im ne pristanu platiti "dobrovoljnu donaciju".

Helena Begenišić je jedna od najvećih zagovornica CD protokola u Hrvatskoj, odnosno terapije MMS-om, opasnom otopinom koja je sastavom slična izbjeljivaču. Barbara Brezac Benigar se predstavlja kao profesor rehabilitator, stručnjakinja za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije, glazbenica i autorica knjige "Vaša dijagnoza je Božje dijete", ali poznatija je po organiziranju riječkog Hoda za život i sumnji na zadržavanje novca iz riječkog Centra za autizam.

24sata su u posjedu korespondencije između navedenih gospođa i Tonija Bedalova, kaštelanskog aktivista koji im se predstavio kao roditelj djeteta s posebnim potrebama. Nakon što su mu poslali protokol za tretman djeteta i naznačili preporučenu dobrovoljnu donaciju, koju je Bedalov odbio platiti, gospođe Begenišić i Brezac Benigar su mu prijetile ovrhom. Također, u posjedu smo protokola prilagođenog djetetu s posebnim potrebama, a koji, između ostalog, sadrži upute za uzimanje selena, klistiranje te konzumaciju klor dioksida. Navedene su i web stranice s kojih se može naručiti klor dioksid, a koji se može uzimati putem inhalacije, kupki ili klistiranja. Podsjetimo, ovdje govorimo o protokolu namijenjenom djetetu.

Opasna praksa

24sata su još prije pet godina prvi upozoravali na ovu opasnu praksu. Izvještavali smo o pripravku kojeg korisnici uzimaju ili daju djeci s uvjerenjem da liječi autizam i brojne druge bolesti. Po njima, MMS iz organizma čisti parazite koji navodno uzrokuju autizam, ali takvo uvjerenje nema uporište u znanosti, a stručnjaci diljem svijeta već godinama upozoravaju da MMS izaziva trovanja i oštećenja organa. HALMED je, recimo, još 2010. izdao upozorenje o MMS-u, navodeći da sadrži 28 posto natrijevog klorita koji je obično pakiran s citratnom kiselinom s kojom se treba pomiješati prije upotrebe. Na proizvodu je, navodi HALMED, navedeno da se miješanjem natrijevog klorita i citratne kiseline stvara klor dioksid (ClO2) kojemu se pripisuje široki spektar znanstveno neutemeljenih tvrdnji o terapijskom učinku.

U 2016. su ponovili da MMS, koji se prodaje putem interneta i oglasnika, može dovesti do teških i po život opasnih posljedica. Navedene kemijske tvari imaju brojne industrijske namjene - koriste se kao dezinficijensi i pesticidi te kao izbjeljivači u tekstilnoj i papirnoj industriji. Primjenjuju se i za postupak drobljenja stijena pri crpljenju plina i nafte, objavio je HALMED.

Na MMS je upozoravala i Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), navodeći da se radi o opasnom proizvodu čija konzumacija je jednaka ispijanju izbjeljivača. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da je iz više zemalja zaprimila prijave ozbiljnih nuspojava uzrokovanih MMS-om otopinom, koje uključuju povraćanje, proljev, abdominalnu bol... Svojevremeno je Al Jazeera napravila laboratorijsku analizu MMS kapi te izmjerili 2200 puta više klora po litri vode nego što je maksimalno dopušteno u bazenima.

MMS se u Hrvatskoj promovira po zatvorenim grupama na Facebooku koje je ova društvena mreža gasila tijekom vremena, ali nicale su nove. Trenutna grupa, po imenu Effatha, broji 18 tisuća članova.

"Dobrovoljni prilog"

Aktivist Bedalov je u veljači ove godine kontaktirao grupu mailom, predstavivši se imenom svoje djevojke. Napisao im je da ima dijete s posebnim potrebama i zatražio više informacija o protokolu. Uskoro je stigao odgovor u kojemu su naveli da u timu imaju dvije savjetnice, Helenu Begenišić i Barbaru Brezac Benigar te ponudili sljedeće: mogućnost sastavljanja detaljnog pisanog protokola kojeg će dobiti na mail te praćenje i podršku dok se koristi protokolom kroz pisanu komunikaciju direktno sa savjetnicima. Nadalje, navode da protokol sadrži detaljne upute i smjernice, načine korištenja suplemenata, predložene proizvođače, doiranja i slično.

"Preporučeni dobrovoljni prilog je 200,00 kn (27,00 eura)", navode u nastavku maila.

Uputili su Bedalova da pismenim putem pošalje anamnezu, simptome, opis stanja i bolesti svog djeteta, a zatim će mu administrator dostaviti datum kad će dobiti protokol i "potrebne podatke vezane za uplatu dobrovoljnog priloga".

Toni je nastavio komunicirati s njima te su mu dodijelili Barbaru Brezac Benigar. Dodali su i "još jednu pojedinost": da "zbog izrade računa navede svoje ime, prezime te valutu plaćanja". Toni im je poslao da naslove na ime njegove djevojke i željenu valutu. Nije im poslao novac.

Brezac Benigar mu je sa svog službenog maila, odnosno s maila njezine tvrtke Sion d.o.o., poslala individualizirani protokol koji uključuje gore navedene tretmane, između ostalog i onaj s klor dioksidom. Naglasila je da osoba koja sastavlja protokol nije liječnik i ne nudi medicinske savjete, ali, kako navodi, "prednost protokola je da je gotovo nebitno znati sve uzroke za neko stanje jer će protokol kao detox sa sigurnošću ubiti viruse, bakterije, gljivice i parazite, ukliniti sve toksine i teške metale, umiriti sve infekcije i manje upalne procese i ukloniti sve što su moguće prouzrokovali virusi, a u rangu je tvorbi – lezije, nakupine, čvorovi, čirevi, polipi, miomi, priraslice, ciste, tumori i druge

tvorbe koje nisu nabrojane".

Potpisala se na dnu maila, imenom i prezimenom, uz "srdačan pozdrav i Božji blagoslov".

"Podmirite svoje dugovanje"

S adrese Siona poslan mu je i račun za uslugu "tretmana poboljšavanja" od 200 kuna, odnosno 27 eura, točno koliko iznosi ranije navedeni "dobrovoljni prilog". Račun ima pečat tvrtke Sion. Potpisala ga je direktorica.

Nakon nekog vremena, poslali su mu novi mail, u kojemu su ga s adrese Siona obavijestili da ima nepodmirene obveze po računu za savjetovanje. Pravila grupe, navode u mailu, su takva, da ukoliko ne podmiri račun u roku od tri dana, bit će isključen iz grupe Detox na Facebooku. Bedalov ih je upitao zar se nije radilo o dobrovoljnoj donaciji. Sion na to odgovara da su uvjeti bili navedeni od prvog maila kad se dogovaralo savjetovanje.

"Vi ste se s tim uvjetima složila. Bez tog se ne bi ni išlo raditi račun. Izdan vam je račun koji ponavljam u prilogu. Dobila ste sve na mail odmah po izdavanju protokola. Molim da podmirite svoje dugovanje", napisali su, točno ovim riječima i ponovno poslali račun.

Bedalov im je otpisao da piše da je donacija dobrovoljna, na što su mu odvratili: "Sve ovdje jasno piše. Ako nećete platiti, doista vama na sramotu. A u grupi ne možete ostat."

Toni im je rekao da su dobili link na grupu i pitao vrijedi li to 200 kuna te ih još jednom podsjetio da su napisali da je donacija dobrovoljna. Pitao ih je i zašto njemu na sramotu.

"Ako ne platite, ići ću na prisilnu naplatu po ovrsi što smijem po zakonu učiniti. Onda ćete morati platiti i troškove ovrhe koji su jednaki iznosu naplate koji dugujete. Zašto na sramotu? Zato jer se čovjek drži dogovora, a vama to ništa ne znači. Drugo, čak i da ste mislili da je dobrovoljni prilog, pošaljite mi potvrdu o uplati dobrovoljnog priloga. Eto, zato na sramotu", odgovorili su mu sa Sionovog maila.

Bedalov ih je dalje ispitivao s kojom ga osnovom namjeravaju ovršiti te što uopće treba platiti jer nije bilo konzultacija. Zanimalo ga čemu je onda bio namijenjen taj dobrovoljni prilog.

"Uopće se s vama ne treba raspravljat. Nemojte nas više kontaktirati. Ponijela ste se kako ste željela, to je na vašu savjest. Grupa ima besplatne datoteke ili upit za plaćanje jednokratne uplate na koju ste pristala da dobijete sve napismeno i vođenje. Sve sam vam već napisala. Ponijela ste se u mojim očima sramotno. No, to je vaš problem", odgovorili su mu s adrese Siona. Nepravilno napisane rečenice su integralno prenesene.

Bedalov ih je zatim upitao zna li gospođa Helena da ovako komuniciraju s ljudima te, ako nema novca, znači li to da ne zaslužuje zdravlje. Je li to Kristov nauk, upitao ih je i označio Helenu Begenišić u mailu.

"Ja nisam ničiji 'uposlenik'. Imam nekoliko svojih firmi. I Helena ima svoje. Tako obje radimo. Da ste došla k njoj na savjetovanje, jednako biste dobila račun. Usudite se još jednom pisati na ovaj mail, otići ću na policiju i prijaviti vas za svaku riječ uvrede i povrede koje ste iskazala. Imate nepodmirene obveze. Ne budete li podmirila, imate ćete sigurni problem, a vi iščekujete da vidite kakav će biti", odgovorili su mu, opet s adrese Siona.

Na to se javila Begenišić, s identičnim gramatičkim greškama. Prenosimo njen odgovor.

Pismo Helene Begenišić

"Poštovana gospođo X (podaci poznati redakciji) ili tko god da se doslovno skriva iz krinke 'tonijevkanal'.

Barbara me u sve uputila što ste joj pisala i što je ona vama pisala. Hoćete čuti moj savjet njoj? Rekla sam joj da vas momentalno ode prijaviti javnom bilježniku sa prijedlogom ovrhe i da vam naplati iznos koji dugujete i koji ćete isti takav još dodatno morati platiti za troškove ovršenja. I znate što je zanimljivo, ona to po svojem poslovanju u potpunosti smije učiniti i vjerojatno hoće.

Može vas doista biti sram kako ste se ponijela. Odite tamo gdje živite u neku kliniku i tražite da vas besplatno izliječe i da vam ne naplate nijedan kontrolni pregled. Ako nađete takvu, slobodno mi se javite. Eto vam datoteka u grupi koje ste mogla besplatno preuzeti, ali vi ste htjela ekskluzivu i dobiti sve personalizirano i praćenje i još se raspravljate i vrijeđate zbog 200 kn. Vi ste dobila sve uvjete startno na njih uzvratila potvrdno, detaljizirala tko će biti nositelj računa, koja valuta... sve. I sada se usuđujete napadati savjetnicu koja bi vas trebala moliti svoje novce. Sram vas bilo! Još spominjete dobrovoljni pirlog... I ne samo to, nego se usudite potvrditi da niti to niste uplatila. Pokazala ste sve što ste mogla i vama na savjest.

Obzirom da je grupa u koju ste ušla privatna i ima svoja pravila, inzistiram da je odmah napustite!! Nemate tamo što tražiti.

Vaše prozivke o našem ne-kršćanstvu i uvrede nama koje radimo svoje služenje Bogu humanitarnim radom kojeg ni vi, niti nitko drugi niste dužni poznavati i njime raspolagati (a javno je grupa poznavala da smo 7 godina radile apsolutno sve besplatno), zadržite za objašnjenja Bogu kad će vas se pitati za vaš život.

Ako sama ne napustite grupu, sve ću napraviti da vas otkrijem i osobno s velikim zadovoljstvom izbacim.

Helena Begenišić"

Aktivist Toni Bedalov, koji javno govori o roditeljima koji koriste djecu za samopromociju na društvenim mrežama, ranije poznat po pomoći koju je pružio Saši Pavliću u protestnoj gesti nošenja križa do Markovog trga, pristao je za 24sata otvoreno govoriti.

- U veljači sam odlučio snimiti video o Heleni Begenišić i Detox grupi. Ušao sam u grupu te sam nekoliko mjeseci skupljao informacije. Trebao sam ih sastaviti u videu, ali zbog privatnih obveza nisam stigao pa sam ih proslijedio vama. Poslat ću i DORH-u. Odlučio sam se na to jer sam shvatio da postoje osobe koje iskorištavaju ljude koji imaju nepovjerenja u sustav ili su sami na neki način bili izigrani sustavom. U suštini, iz mog iskustva, takvi ljudi kao Helena iskorištavaju nemoć drugih ljudi i poziciju u kojoj se nalaze da bi priskrbili osobnu imovinsku korist. To odgovorno tvrdim. Svjestan sam činjenice da je Helena u to ušla iz osobnih motiva, da pomogne svojoj djeci, ali danas se čini da više nikome ne pomaže iz altruizma nego iz koristi, čime se automatski dovodi sve pod upitnik - kaže nam Bedalov.

Potvrdio je da se javio svojim mailom, predstavivši se imenom svoje djevojke te napisao da ima dijete s posebnim potrebama i zatražio pomoć.

- Dao sam im samo ime svoje djevojke i valutu u kojoj bi im eventualno uplatio navodnu dobrovoljnu donaciju. To sam i mislio napraviti, da vidim dokle to ide, ali sam shvatio da ne želim financirati takve ljude - kaže Toni.

Klistiranje, selen i izbjeljivač

- Nakon inicijalne komunikacije, poslali su mi dokumentaciju, tzv. pisani protokol. Međutim, vidio sam da taj isti protokol kojeg su mi poslali i pokušali naplatiti, već postoji i objavljen je u zatvorenoj grupi Detox odakle se može besplatno skinuti. Znali su za moj slučaj, odnosno za dijete koje ima manje od šest godina, ali oni su ga svejedno htjeli klistirati, davati mu selen i otopinu koja ima sastav kao izbjeljivač - opisuje aktivist.

Nakon što su mu poslali protokol, nije im odgovarao nekoliko tjedana. I onda su se javili i tražili novac.

- Po mom mišljenju i iskustvu, to je Helenin način operiranja u kojem ona, ako i s drugima tako komunicira, zapravo straši osobe koje nisu voljne platiti, do mjere da osoba pristane platiti. Ako tako razgovara i s drugima, može se zaključiti da ih eksploatira u teškim situacijama, kako zdravstvenim, tako i financijskim - dodaje Bedalov.

- Smatram da je to prijetnja, vidi se to bez daljnjega iz priloženoga. To je i ucjena, ako joj ne platim, ovršit će me. Nisam im dao ništa od osobnih podataka, ni broj računa, ni OIB, ni stvarno ime. Mislio sam da je dobrovoljna donacija, a ne ništa što je trebalo biti obvezujuće - tvrdi Toni i dodaje da je odlučio javiti se 24sata jer smatra da netko treba stati na kraj iskorištavanju ljudi koji se nalaze u situacijama u kojima se nitko od nas ne bi trebao nalaziti.

Što kaže Begenišić?

Javili smo se i Heleni Begenišić koja nam je kratko, prije nego smo joj rekli o čemu se radi, rekla da nema komentara i zatražila da je prestanemo maltretirati. Svejedno, poslali smo joj poruku u kojoj smo razjasnili o čemu se radi.

"Kao prvo, odakle vam pravo uopće me kontaktirati? Još uvijek mi se niste ispričali za blaćenje i hrpe laži uz krivotvorene nalaze od prije pet godina. Gospođu nitko nije tražio da uplati dobrovoljni prilog, niti je itko ikada tražio uplatu dobrovoljnog priloga. Dobrovoljni prilog znači dobrovoljni prilog. Gospođa je pristala na račun kojeg je i tražila. Uslugu nije platila ni danas. To se zove krađa. Znala sam i onda tko je iza lažnog imena, kao što sam znala tko je umjesto gospođe tražio uslugu od nas. Želi li i kaznenu prijavu pored ovrhe radi krađe? Želite vi da ja malo izađem u medije jer čuvam sve brojeve gdje ste me blatili? Sram vas bilo u moje ime i u ime moje djece. Račun je ostao neplaćen i Barbara ga mora podmiriti sama. A ako je potrebno, mogu i ja s cijelom korespondencijom javno na njihovu sramotu. Želim ugodan dan", odgovorila nam je.

Poklapanje slušalice

S druge strane, i Barbara Brezac Benigar nam je poklopila slušalicu, ali i odgovorila na poruku, napisavši sljedeće: "Neka vam gospođa, točnije gospodin koji s njom ima dijete, Toni Bedalov, a koji stoji iza ovog jer se oglašavao mnogim prijetnjama, pošalju i cijelu komunikaciju u kojoj jasno piše da se usluga naplaćuje, na što uzvraćaju prihvaćanjem uvjeta i preuzimaju račun i cijelu uslugu te do danas uslugu nisu podmirili. U protivnom ćete morati nakon objave ići s objavom demantija."

Bedalov tvrdi da nam je poslao cjelokupnu komunikaciju.

"Izrazito smo zabrinuti"

Javili smo se i Uredu pravobraniteljice za djecu i zatražili komentar.

"Izrazito smo zabrinuti zbog toga što se putem društvenih mreža i dalje nude pripravci i supstance poput MMS - Miracle Mineral Solution, za koje se tvrdi da se njima liječi autizam u djece. Napominjemo da su i Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode HALMED i Svjetska zdravstvena organizacija već odavno upozorili kako je primjena te supstance u navodnom liječenju djece štetna i opasna za djecu. Stoga roditeljima preporučujemo da da se pri izboru terapije i liječenja djeteta uvijek povode za znanstveno utemeljenim i provjerenim metodama. Ujedno pozivamo stručnjake medicinske struke da se dodatno angažiraju u informiranju javnosti o štetnosti neprovjerenih metoda čija primjena može ugroziti zdravlje djeteta.

Nažalost, izostanak odgovarajuće stručne podrške roditeljima djece s autizmom, kao i nedostatak primjerenih tretmana za djecu, rezultiraju time da se roditelji često osjećaju bespomoćnima te su spremni posegnuti i za neprovjerenim „čudotvornim“ postupcima. Zabrinjavajuća posljedica toga je širenje ponude alternativnih metoda „liječenja“. Stoga apeliramo na stručne institucije i tijela da se dodatno angažiraju u educiranju roditelja i pružanju stručne podrške roditeljima djece s autizmom", kažu iz Ureda pravobraniteljice za djecu.