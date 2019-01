'Huanito se blago nasmiješio i rekao: Mama, to je za sve nas'

Od srca zahvaljujem predsjednici, kao žena i kao majka, na njenoj odluci da mi pomiluje sina i time mu omogući daljnji život jer on zasigurno ne bi izašao živ iz zatvora. Njena odluka za mene je ogromna utjeha i nada i dokaz da ipak među svima koji su odlučivali o sudbini moga sina ipak ima netko tko je razuman i tko je čovjek. Od mene je, kao žena ženi, zaslužila samo sve najbolje, kroz suze radosnice je komentirala Zlata Luksetić odluku predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da pomiluje njenog sina Huanita te ga time poštedi bezuvjetne kazne od dvije godine zatvora koju mu je u petak potvrdio drugostupanjski sud.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Do Huanita nismo mogli doći jer je on, dodaje, još uvijek pod dojmom cijele situacije i ne komunicira s nikim.

- Nemojte mu zamjerit. Njega je sve ga je to iscrpilo i on je odavno bio odustao od svega. Šta da vam kažem osim toga da protekle godine nije mogao raditi i ono malo što je do tad mogao pa čak ni zasaditi vrt koji mu je bitan za zdravu prehranu nužnu u održavanju njegovog zdravlja, tako da prošle godine nismo u vrtu imali niti jednu salaticu. Ja se trudim da mu nabavljam, nešpricano, domaće voće i povrće, koje je prije sam mogao zasaditi, ali znate i sami da ništa nije bolje od onog što si sami zasadite, a on to više nije mogao - opisuje trenutno stanje svoga sina mama Zlata.

Dodaje kako mu je trebalo neko vrijeme da izađe iz sobe nakon što je čuo odluku predsjednice.

- Samo se blago nasmiješio i rekao "mama, ovo je za sve nas" jer on se borio za sve ljude u ovakvoj situaciji, a ne samo za sebe - kazala je mama teško bolesnog Huanita koji se od djetinjstva bori sa svim nedaćama mutiple skleroze.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Huanitov odvjetnik Vladimir Gredelj, koji se trenutno nalazi u Bjelovaru na razgovoru u vezi daljnjih koraka oko pisanja molbe za pomilovanje, također je izrazio iznimno zadovoljstvo ovakvom odlukom predsjednice.

- Sretan sam što živimo u državi koja, među svakavim državnicima, ima predsjednicu koja ovakvim činom pokazuje da joj je stalo do svojih građana tj. njihovih temeljnih ljudskih prava, u ovom slučaju - prava na život - zahvalno je zaključio Gredelj.



