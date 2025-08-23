Huligani i branitelji prekinuli su festival! Glumica: 'Vikali su da sam ku*va, policajci su ih grlili'

Dan nakon incidenta na samom početku festivala "Nosi se" u Benkovcu, kada je grupa huligana i branitelja upala i prekinula predstavu "Ubu ovo ono", Benkovac je u šoku. Branitelji su uz pomoć navijačke skupine, ohrabrene psima, verbalno napali organizatoricu Melitu Vrsaljko. Uputili su joj prijetnje i nazvali je "kurvom". Rekli su joj i da je treba baciti pod auto, a jedan ju je udario te joj je pokušao uzeti mobitel.

Kontaktirali smo je dan nakon napada. Krako je rekla da ide na policiju.

Pokretanje videa... 01:09 Branitelji su prekinuli festival u Benkovcu: 'Vikali su mi kurvo i da me treba baciti pod auto...' | Video: Čitatelj 24sata

- Idem dati izjavu - rekla je beskompromisna novinarka, koja je skupa sa svojim istomišljenica osmislila festival koji promiče nenasilje, pluralizam i solidarnost. Dok je Vrsaljko na policiji, umjetnička scena sabija redove jer napadati ljude zbog kulture je - nedopustivo.

- Predstava koja je spriječena sinoć nije uopće predmet ove eskalacije, već je problem u naelektriziranom društvu koje mora naći načina za dijalog i uspostavu jednog pristojnog društvenog dogovora. To je i cilj ovog festivala i iz tog razloga ne mislimo odustati od njegove realizacije. Što se tiče zaštite i reakcije policije, ona je iz mog ugla i mog iskustva, komunikacije s načelnikom i starijom gardom policajaca bila dobra, profesionalna, pristojna i odgovorna. Mlađi ljudi u policiji i generalno u društvu su oni na koje mi stariji trebamo obratiti pažnju i prenijeti vrijednosti koje smo kroz život usvojili. Žao mi je što su neki ljudi, na sinoćnjem događaju, doživjeli neugodno iskustvo i što, možda, dio policijskih službenika u trenutku nije reagirao najbolje. Najviše pritom mislim na kolegicu i prijateljicu Melitu Vrsaljko koja već godinama, pa i sinoć, doživljava nasilje. To nasilje mora stati - kazao je Juraj Aras, voditelj Teatro Verrdija.

Jedna od glumica koja je trebala nastupiti na otkazanoj predstavi je i Maruška Aras, koja je putem društvenih mreža osudila pokušaje gušenja slobode od strane branitelja.

- Ne mogu prešutjeti odgovor na izjavu da glumac po profesiji mora biti apolitičan. Nije sad važno tko je ni kad to rekao ali duboko mislim i osjećam da pogotovo danas čovjek ne može biti apolitičan. Prije svega, nemoguće je u ovoj atmosferi biti apolitičan jer je sve oko nas politika, a stvari koje se događaju oko nas su strašne i u to treba pogledati i treba reagirati. Predstava koju smo otkazali ne propagira nikakvu ideologiju, to je benigna, zabavna, sajmena predstava, doduše stavljena u kontekst, budući da je tema festivala dekonstrukcija rata, empatija i nenasilje, a Alfred Jarry čijim se tekstom u predstavi koristimo ipak ismijava rat i vladare i u tom smislu bila bi se dobro uklopila u program - stoji u njenoj objavi.

Nastavlja kako su se nadali da će predstavu pogledati i neki koji razmišljaju drugačije od njih.

- Zabavili bi se i bilo bi im dobro, sigurna sam, a to bi možda pokrenulo i dijalog i otvorilo mogućnost za stiskanje ruke mira. Međutim, do toga nije došlo i žao mi je što su moji kolege dovedeni u neugodnu situaciju i što smo morali otkazati predstavu. Nije nam ni na kraj pameti bilo da bi se tako nešto moglo dogoditi. I mi zbog toga možda jesmo naivni, ali kako da se čovjek bori protiv zla ako nije naivan? Da nije bilo naivnih koji su mislili da mogu nešto postići svojim djelovanjem ne bi se nijedan rat završio, ne bi ni ja danas imala pravo glasa - istaknula je.

Opisala je i kako su ih vrijeđali.

- Svašta sam snimila jučer, dok su meni vikali da sam kurvetina i greška prirode, a Meliti da je treba bacit pod auto jer je provokatorica, dok nas brižnih tridesetak policajaca kao štiti, ali se paralelno i grle sa ekipom koja preko njih nama gromoglasno viče 'Za dom spremni'. Provokacije su očito nužne da stvari isplivaju na površinu. Kod nas to malo sporije ide, svašta je na površini i smrdi već dugo, ali mi eto začepljenog nosa s rozim naočalama plivamo u tim govnima - objavila je uz zahvalu onima koji je podržavaju.

Prvi čovjek Benkovca, Tomislav Bulić, ne vidi ništa sporno u prekidanju predstave.

- Ovi su promovirali svoje, oni svoje, tko im je branio da je održe do kraja. A to vam je kao kad neki kleče i mole, a ovi tuku bubnjeve, svako gleda svoju istinu, i promovira svoje ideje - laički odgovara gradonačelnik Bulić, no s njim se ne slaže Zvonimir Dobrović, kulturni menadžer.

- Nema pristajanja na šutnju nadležnih povodom huliganskih obračuna s kulturom. Naš sektor nije poligon za iživljavanje - kazao je.

Zadarska policija tek kreće u istragu, no i oni će se naći pod lupom jer stiže stručni tim koji će utvrditi je li se moglo postupiti bolje. Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.

- S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke - objavilo je Ravnateljsto policije.

Benkovčani i njihovi gosti tako su ove godine ostali zakinuti za besplatan program koji je trebao donijeti dašak civilizranog ponašanja u kulturno zapušteni gradić. Ovo je bila najava festivala koji se neće nastaviti.

– Pažljivo odabran sadržaj festivala izvedbenim djelima i razgovorima u formi Diskurzivnog releja želi doprinijeti nadi u solidarnost, nenasilje i pluralizam u atmosferi rata i zveckanja oružjem. Uz Damira Avdića i Trupu OvoOno bit će prikazani filmovi Mirotvorac, Divlje cvijeće i Dečko iz kraja dok će na Diskurzivnom releju gostovati Staša Aras, Sofija Kordić, Barbara Matejčić, Dunja Gusić, Melita Vrsaljko, Nataša Govedić, Marko Vučetić, Emir Imamović Pirke i Ramiz Huremagić. Festival 29. kolovoza zatvara legendarna predstava Teatra &td. Mrzim istinu u režiji Olivera Frljića – kažu organizatori, no grupica neistomišljenika nije pogledala filmove, ni nastupe, a unaprijed su zaključili da im takva kultura ne odgovara i potrudili se da benigan kuturni događaj pretvore u skandal.